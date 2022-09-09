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МАГАТЭ намерено публично призвать РФ остановить боевые действия вокруг ЗАЭС, - Reuters

Фото: МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на Запорожской АЭС. В документе агентство хочет призвать Россию прекратить боевые действия вокруг станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проект резолюции готовят Польша и Канада. Его представят на следующей неделе на заседании совета управляющих МАГАТЭ, который состоит из 35 стран.

"Агентство осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации на ядерных объектах в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ хочет призвать Россию немедленно принять меры и прекратить все боевые действия на ядерных объектах Украины.

Напомним, что МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС.

При этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси предложил создать вокруг ЗАЭС зону безопасности и планирует обсудить эту инициативу з Россией и Украиной.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС