МАГАТЕ має намір публічно закликати РФ зупинити бойові дії навколо ЗАЕС, - Reuters

МАГАТЕ готує резолюцію щодо ситуації на Запорізькій АЕС. У документі агентство хоче закликати Росію припинити бойові дії навколо станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

МАГАТЕ хоче закликати Росію негайно вжити заходів і припинити всі бойові дії на ядерних об'єктах України.

"Агентство засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації на ядерних об'єктах в Україні, включаючи триваючу присутність російських військ і персоналу "Росатому" на Запорізькій атомній електростанції", - йдеться в повідомленні.

Проект резолюції готують Польща і Канада. Його представлять наступного тижня на засіданні ради керуючих МАГАТЕ, який складається з 35 країн.

Нагадаємо, що МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС.

При цьому гендиректор агентства Рафаель Гроссі запропонував створити навколо ЗАЕС зону безпеки і планує обговорити цю ініціативу з Росією та Україною.

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