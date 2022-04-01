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МАГАТЭ намерена оперативно усилить ядерную безопасность Украины

ЧАЭС (Фото: kpi.ua)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси детально обсудил с украинскими коллегами шаги по предоставлению Украине неотложной технической помощи по вопросам ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

Гросси вчера посетил Украину, и на Южноукраинской АЭС встретился с коллегами из Украины. Во время встречи руководитель МАГАТЭ сообщил, что организация проводит тесные консультации с украинскими властями по направлению в ближайшие дни первой миссии помощи и поддержки на ЧАЭС.

МАГАТЭ намерена в кратчайшие сроки разработать и опубликовать конкретный план помощи Украине. Предполагается, что в списке помощи появятся технические устройства мониторинга радиационной обстановки, а также усовершенствованные протоколы безопасности АЭС.

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МАГАТЭ