МАГАТЕ має намір оперативно посилити ядерну безпеку України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі детально обговорив з українськими колегами кроки з надання Україні невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.
Гроссі вчора відвідав Україну, і на Південноукраїнській АЕС зустрівся з колегами з України. Під час зустрічі керівник МАГАТЕ повідомив, що організація проводить тісні консультації з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії допомоги та підтримки на ЧАЕС.
МАГАТЕ має намір в найкоротші терміни розробити і опублікувати конкретний план допомоги Україні. Передбачається, що в списку допомоги з'являться технічні пристрої моніторингу радіаційної обстановки, а також вдосконалені протоколи безпеки АЕС.
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