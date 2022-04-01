ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МАГАТЭ намерена оперативно усилить ядерную безопасность Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 06:56
МАГАТЭ намерена оперативно усилить ядерную безопасность Украины ЧАЭС (Фото: kpi.ua)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси детально обсудил с украинскими коллегами шаги по предоставлению Украине неотложной технической помощи по вопросам ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

Гросси вчера посетил Украину, и на Южноукраинской АЭС встретился с коллегами из Украины. Во время встречи руководитель МАГАТЭ сообщил, что организация проводит тесные консультации с украинскими властями по направлению в ближайшие дни первой миссии помощи и поддержки на ЧАЭС.

МАГАТЭ намерена в кратчайшие сроки разработать и опубликовать конкретный план помощи Украине. Предполагается, что в списке помощи появятся технические устройства мониторинга радиационной обстановки, а также усовершенствованные протоколы безопасности АЭС.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно