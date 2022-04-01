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МАГАТЕ має намір оперативно посилити ядерну безпеку України

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 06:56
МАГАТЕ має намір оперативно посилити ядерну безпеку України ЧАЕС (Фото: kpi.ua)
Автор: Константин Широкун

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі детально обговорив з українськими колегами кроки з надання Україні невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.

Гроссі вчора відвідав Україну, і на Південноукраїнській АЕС зустрівся з колегами з України. Під час зустрічі керівник МАГАТЕ повідомив, що організація проводить тісні консультації з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії допомоги та підтримки на ЧАЕС.

МАГАТЕ має намір в найкоротші терміни розробити і опублікувати конкретний план допомоги Україні. Передбачається, що в списку допомоги з'являться технічні пристрої моніторингу радіаційної обстановки, а також вдосконалені протоколи безпеки АЕС.

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