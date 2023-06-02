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МАГАТЕ хоче отримати доступ до окупованої Запорізької ТЕС

Фото: МАГАТЕ хоче отримати доступ до окупованої Запорізької ТЕС (dtek.com)
Автор: Іван Носальський

Міжнародна агенція з атомної енергії хоче потрапити на Запорізьку теплову електростанцію, яка тимчасово перебуває під контролем росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

В агентстві нагадують, що Запорізька атомна електростанція вже три місяці перебуває без зовнішнього резервного живлення. Це робить її дуже вразливою у разі чергового відключення від енергосистеми України.

При цьому Запорізька ТЕС обладнана розподільчим пристроєм 330 кВ, який у минулому забезпечував резервне живлення Запорізької АЕС. Устаткування було пошкоджене, але Росія заявляє про нібито його ремонт.

Окупанти не пускають експертів МАГАТЕ на територію Запорізької ТЕС, хоча "Росатом" запевняє, що жодних обмежень для допуску немає. Наразі ведуться консультації щодо забезпечення доступу.

"Наші експерти повинні отримати доступ до Запорізької ТЕС, щоб побачити на власні очі, якою є поточна ситуація і чи можливо відновити там резервне живлення", - заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Запорізька ТЕС

Зазначимо, що Запорізька ТЕС знаходиться у безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Вона є найпотужнішою тепловою електростанцією України.

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії окупанти встановили контроль над станцією. Вже 5 травня вона зупинила свою роботу через нестачу вугілля для виробництва електроенергії.

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