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МАГАТЭ хочет получить доступ к оккупированной Запорожской ТЭС

Фото: МАГАТЭ хочет получить доступ к оккупированной Запорожской ТЭС (dtek.com)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии хочет попасть на Запорожскую тепловую электростанцию, которая временно находится под контролем россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

В агентстве напоминают, что Запорожская атомная электростанция уже три месяца находится без внешнего резервного питания. Это делает ее очень уязвимой в случае очередного отключения от энергосистемы Украины.

При этом Запорожская ТЭС оборудована распределительным устройством 330 кВ, которое в прошлом обеспечивало резервное питание Запорожской АЭС. Оборудование было повреждено, но Россия заявляет о якобы его ремонте.

Оккупанты не пускают экспертов МАГАТЭ на территорию Запорожской ТЭС, хотя "Росатом" заверяет, что никаких ограничений для допуска нет. В настоящее время ведутся консультации по обеспечению доступа.

"Наши эксперты должны получить доступ к Запорожской ТЭС, чтобы увидеть своими глазами, какова текущая ситуация и возможно ли восстановить там резервное питание", - заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Запорожская ТЭС

Отметим, что Запорожская ТЭС находится в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Она является самой мощной тепловой электростанцией Украины.

В первые недели полномасштабного вторжения России оккупанты установили свой контроль над станцией. Уже 5 мая она остановила свою работу из-за нехватки угля для производства электроэнергии.

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