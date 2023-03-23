МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС: у чому причина

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

"Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі, наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - за одну милю (біля 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант", - заявив Гроссі.

За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.