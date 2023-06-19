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Имение и пожизненное содержание: медиа выяснили отступные возлюбленной Роналду за возможный разрыв

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Эр-Рияд, Понедельник 19 июня 2023 16:29
Имение и пожизненное содержание: медиа выяснили отступные возлюбленной Роналду за возможный разрыв Фото: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду на Майорке (instagram.com/georginagio)
Автор: Антон Федорцив

Финансовое положение Джорджины Родригес не пошатнется даже в случае завершения взаимоотношений с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Жених испанки обязался удерживать ее до смерти.

О таких условиях договора между Джорджиной Родригес и Криштиану Роналду узнали журналисты TV Guia, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Инфлюэнсер якобы подписала предбрачный контракт с португальцем. В случае разрыва ей отойдет недвижимость и фиксированный ежемесячный платеж до конца жизни.

Если отношения Родригес с Роналду завершатся, то испанской модели отойдет поместье в Мадриде. Кроме того, звездный футболист будет платить ей 100 тысяч евро ежемесячно. Такое соглашение было заключено сторонами еще в 2019 году на специальной тайной церемонии.

Роналду начал встречаться с Родригес в 2016 году. Испанская красавица родила чемпиону Европы-2016 троих детей, а также помогает воспитывать еще троих. Несмотря на регулярные слухи о близком разрыве отношений, источник издания убежден – совместная жизнь пары лишена конфликтов.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов всех времен и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Затем португалец, вероятнее всего, станет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

К слову, ранее собрали фотографии новой избранницы Лукаку в специальной подборке.

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