Маєте лише 10 днів. Як обміняти водійське посвідчення при зміні прізвища

"У разі зміни персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів", - повідомляють в центрі.

Обмін посвідчення водія при зміні персональних даних можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС (офлайн) або онлайн через Електронний кабінет водія (онлайн).

Офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

паспорт,

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

медичну довідку (на час дії воєнного стану - необов'язкова).

У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість послуги не перевищує 270 гривень.

Онлайн

Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також надавши скан-копію паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Отримати права можна поштою, кур'єрською доставкою чи забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.

До того ж з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія - адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду "78", якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

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