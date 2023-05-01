Маєте лише 10 днів. Як обміняти водійське посвідчення при зміні прізвища

Згідно з чинними правилами, при зміні паспортних даних українці повинні протягом 10 днів обміняти права водія. Зробити це можна онлайн або офлайн.

"У разі зміни персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів", - повідомляють в центрі.

Обмін посвідчення водія при зміні персональних даних можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС (офлайн) або онлайн через Електронний кабінет водія (онлайн).

Офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

паспорт,

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

медичну довідку (на час дії воєнного стану - необов'язкова).

У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість послуги не перевищує 270 гривень.

Онлайн

Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також надавши скан-копію паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Отримати права можна поштою, кур'єрською доставкою чи забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.

До того ж з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія - адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду "78", якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

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