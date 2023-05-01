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Маєте лише 10 днів. Як обміняти водійське посвідчення при зміні прізвища

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 06:39
Маєте лише 10 днів. Як обміняти водійське посвідчення при зміні прізвища Фото: обміняти водійське посвідчення при зміні прізвища можна онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Згідно з чинними правилами, при зміні паспортних даних українці повинні протягом 10 днів обміняти права водія. Зробити це можна онлайн або офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головний сервісний центр МВС.

"У разі зміни персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів", - повідомляють в центрі.

Обмін посвідчення водія при зміні персональних даних можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС (офлайн) або онлайн через Електронний кабінет водія (онлайн).

Офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код;
  • наявне посвідчення водія;
  • документ, що підтверджує зміну персональних даних;
  • медичну довідку (на час дії воєнного стану - необов'язкова).

У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість послуги не перевищує 270 гривень.

Онлайн

Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також надавши скан-копію паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Отримати права можна поштою, кур'єрською доставкою чи забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.

До того ж з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія - адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду "78", якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

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Водійське посвідчення
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