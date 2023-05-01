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Есть только 10 дней. Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 06:39
Есть только 10 дней. Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии Фото: обменять водительское удостоверение при смене фамилии можно онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Согласно действующим правилам, при смене паспортных данных украинцы должны в течение 10 дней обменять водительские права. Сделать это можно онлайн или офлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главный сервисный центр МВД.

"В случае изменения персональных данных (фамилии, имени или отчества) водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней", - сообщают в центре.

Обмен водительского удостоверения при изменении персональных данных можно осуществить в любом сервисном центре МВД (офлайн) или онлайн через Электронный кабинет водителя (онлайн).

Офлайн

Чтобы заменить старые права на новые, необходимо обратиться в Сервисный центр МВД, имея при себе:

  • паспорт,
  • идентификационный код;
  • имеющееся водительское удостоверение;
  • документ, подтверждающий смену персональных данных;
  • медицинскую справку (на время действия военного положения - необязательна).

В сервисном центре предоставят услугу в течение рабочего дня. Стоимость услуги не превышает 270 гривен.

Онлайн

Заменить права онлайн можно через Электронный кабинет водителя, заполнив все необходимые поля, а также предоставив скан-копию паспорта и документа, подтверждающего изменение персональных данных.

Получить права можно по почте, курьерской доставкой или забрать в сервисном центре МВД.

Срок предоставления услуги: до 15 дней, а стоимость: 270 гривен за бланк и 294 гривны за доставку.

Напомним, мы сообщали, как получить международные водительские права.

К тому же с конца 2021 года в ГСЦ воплотили еще одно новшество в национальном водительском удостоверении - адаптировали его к европейскому образцу. В документе фиксируется отметка в виде кода "78", если практический экзамен вы сдавали на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

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