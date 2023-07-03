Есть успехи. Зеленский показал видео с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах на фронте, где украинские силы обороны уже несколько недель ведут контрнаступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Прошедшая неделя на фронте была тяжелой. Но мы имеем успехи", - рассказал он.

По словам Зеленского, украинские военные двигаются вперед, шаг за шагом.

"Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе! Слава нашим героям!" - поблагодарил президент.

На кадрах, опубликованных Зеленским, можно увидеть, как штурмовая группа россиян подрывается на минах, как украинские военные уничтожают российские "Град" и пушку "Мста-Б" с помощью HIMARS и прочее.

Ситуация на фронте по итогам недели

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, ВСУ продолжают вести контрнаступление на фронте и за прошлую неделю освободили 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км - на юге, где с начала контрнаступления удалось освободить уже 158,4 кв. км.

В то же время оккупанты открыли еще одно направление для наступления - Сватовское, а также вдвое увеличили количество обстрелов на востоке.

Кроме того, за прошедшую неделю российские оккупанты потеряли более 5 тысяч военных. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.