Ми маємо посилити наші оборонні спроможності у найближчі місяці, - Зеленський

Україна та Сполучені Штати продовжуватимуть роботу над тим, аби захистити себе та світ від агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Джо Байденом.
"Маємо чітке розуміння як будуть посилені наші оборонні спроможності у найближчі місяці", - зазначив глава держави.
Зеленський відмовився обговорювати цю тему детальніше. Однак висловив вдячність президенту США.
Нагадаємо, Байден розповів, що півсотні країн зобов'язалися допомогти Україні, надавши понад 2000 танків та іншу бронетехніку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.