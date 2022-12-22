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Ми маємо посилити наші оборонні спроможності у найближчі місяці, - Зеленський

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 00:20
Ми маємо посилити наші оборонні спроможності у найближчі місяці, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна та Сполучені Штати продовжуватимуть роботу над тим, аби захистити себе та світ від агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Джо Байденом.

"Маємо чітке розуміння як будуть посилені наші оборонні спроможності у найближчі місяці", - зазначив глава держави.

Зеленський відмовився обговорювати цю тему детальніше. Однак висловив вдячність президенту США.

Нагадаємо, Байден розповів, що півсотні країн зобов'язалися допомогти Україні, надавши понад 2000 танків та іншу бронетехніку.

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