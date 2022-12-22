Мы должны усилить наши оборонные возможности в ближайшие месяцы, - Зеленский

Украина и Соединенные Штаты будут продолжать работу над тем, чтобы защитить себя и мир от агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.