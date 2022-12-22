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Мы должны усилить наши оборонные возможности в ближайшие месяцы, - Зеленский

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Четверг 22 декабря 2022 00:20
Мы должны усилить наши оборонные возможности в ближайшие месяцы, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украина и Соединенные Штаты будут продолжать работу над тем, чтобы защитить себя и мир от агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

"У нас есть четкое понимание как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы", - отметил глава государства.

Зеленский отказался обсуждать эту тему подробнее. Однако выразил благодарность президенту США.

Напомним, Байден рассказал, что полсотни стран обязались помочь Украине, предоставив более 2000 танков и другую бронетехнику.

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