Маємо інструменти діставати ворога там, де він не чекає, - командувач Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ мають інструменти та можливості, щоб бити ворога там, де він цього не очікує.
Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .
"Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені. У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає", - зазначив Олещук.
За його словами, 24 січня російська пропаганда направила фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію і таким чином намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти.
"Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - додав він.
Командувач Повітряних сил також зазначив, що ЗСУ відбили чергову атаку "Шахедів", про результати роботи буде повідомлено пізніше.
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ
Нагадаємо, вчора, 24 січня, стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області впав військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300.
При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку перебували 65 полонених, а також 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючі. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака. В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не поширювати фейки на офіційні заяви.
Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Він також зазначив, що необхідно встановити всі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території.
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