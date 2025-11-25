ua en ru
Маємо довести європейській спільноті, що ми економічні партнери, а не конкуренти, - "Метінвест"

Вівторок 25 листопада 2025 12:12
Маємо довести європейській спільноті, що ми економічні партнери, а не конкуренти, - "Метінвест" Фото: директор департаменту корпоративних комунікацій "Метінвесту" Олег Давиденко (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Метінвест" на власному прикладі показала європейським партнерам, що український бізнес може залишатися стійким під час війни, і водночас - інвестувати в розвиток освіти й майбутніх кадрів.

Як пише РБК-Україна, про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій компанії Олег Давиденко на GET Business Festival 2025 у Києві.

Зокрема, він повідомив про те, як будувалася робота з міжнародними партнерами, та з якими складнощами запускався університет "Метінвест Політехніка".

Освіта та підготовка кадрів

Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році та обстріли Маріуполя застали компанію в момент активного будівництва ультрасучасного університетського кампусу у місті, каже Давиденко.

Постало питання: чи вдасться зберегти університет як проєкт? Втім, команда "Метінвесту" змогла практично миттєво перейти до нового формату - перевести навчання в онлайн, утримати інтерес абітурієнтів і побудувати освітній процес із нуля в умовах хаосу та евакуацій.

"Ми мали "перевзутися в повітрі", щоб зробити навчання взагалі можливим у новому віддаленому форматі", - згадує він.

Сьогодні "Метінвест Політехніка" вже випустила перших магістрів і провела четвертий набір бакалаврів. Виш впроваджує дуальне навчання, поєднуючи онлайн-лекції з практикою на підприємствах Групи.

За п’ять років до вишу вступили понад тисяча студентів, і сьогодні він став одним із найамбітніших приватних освітніх проєктів в Україні. Інвестиції його створення перевищили вже 500 млн грн - рішення, яке компанія не поставила на паузу навіть після втрати потужностей у Маріуполі та Авдіївці.

Стійкість бізнесу

Давиденко також наголосив, що стійкість бізнесу "Метінвесту" стала сигналом для міжнародної аудиторії: компанія продовжила роботу навіть після руйнування ключових активів і зберегла усі зобов’язання перед клієнтами.

У 2022-2023 роках, коли Чорне море було закрите, а європейські партнери чекали на продукцію, компанія зробила ставку на чесну комунікацію: заздалегідь попереджала клієнтів про ризики, пояснювала затримки та виконувала обіцяне. Саме така поведінка, за словами Давиденка, формує "сталеву репутацію" - коли на бренд можна покладатися навіть у форс-мажорних умовах.

Така робота стала прикладом того, що український бізнес здатен тримати країну в найтяжчі моменти, підтримувати ЗСУ і водночас інвестувати в майбутнє - молодь, освіту, нові підходи до навчання й нові стандарти довіри у партнерстві зі світом, наголосив представник "Метінвесту".

"Цим прикладом ми хочемо показати, що Україна є частиною Європи. На фронті вона захищає європейські цінності й водночас є економічним партнером, а не конкурентом", - резюмував Давиденко.

Податки та інвестиції

Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

