Маємо домовленості. Клименко зустрівся з держсекретарем Мін'юсту Норвегії

"Відстань між нашими столицями становить понад 2300 км. Але Норвегія чітко розуміє наші потреби та готова допомагати на стратегічних напрямках. Тим паче, що сама відчуває загрози з боку РФ. Це і робота ворожих шпигунів, і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці.", - пише міністр.

Про що говорили:

обговорили досвід України щодо посилання контролю на державних рубежах;

ініціювали окрему зустріч керівництва прикордонників Норвегії з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком;

порушили питання стійкості української енергетичної інфраструктури, безпеки держави в осінньо-зимовий період, гуманітарного розмінування. Україна отримала нові домовленості;

"Окремо проговорили про можливості лікуванні та реабілітації наших бійців. Пан Еріксон запевнив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українських воїнів. А наші шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії", - додав міністр.



Наша боротьба триває. І ми в ній не самі. Дякуючи нашим партнерам, Україна щодня стає сильнішою.

Допомога від Норвегії

Норвегія є одним із союзників України, який з початку повномасштабного вторгнення Росії регулярно надає нашій країні допомогу, аби протистояти російські агресії, наприклад: