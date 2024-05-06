Має знати кожен водій. Як працює фотофіксація порушень та де стоять камери

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Головне про дорожні камери

Система автоматичної фіксації працює у більшості країн Євросоюзу та розвинених країн світу. Їхній досвід показує, що впровадження такої системи радикально покращує ситуацію на дорогах. Наприклад, у Польщі автоматична фіксація порушень дозволила знизити кількість ДТП на 30%.

На дорогах України така система фіксує перевищення встановлених лімітів швидкості, а також порушення правил руху та зупинки на смузі маршрутного транспорту.

Фіксація здійснюється стаціонарними камерами (приладами контролю). Вони в автоматичному режимі виявляють порушення, а також ведуть фотозйомку та відеозапис. Такі камери встановлюються на аварійно-небезпечних ділянках та/або місцях концентрації ДТП. Причому як на дорогах державного значення, так і на місцевих, на вулицях міст та інших населених пунктів.

На яке перевищення швидкості реагує камера

Згідно з Правилами дорожнього руху, максимально дозволена швидкість :

у населених пунктах - не більше 50 км/год

на дорозі за межами населених пунктів - не більше 90 км/год

на дорозі з розділювальною смугою - не більше 110 км/год

на автомагістралі - не більше 130 км/год

Зазначимо, у населених пунктах, де є відповідні дорожні умови, за погодженням з поліцією максимально дозволена швидкість може бути збільшена.

Камери фіксують порушення, якщо швидкісний ліміт перевищено більш ніж на 20 км/год. Також при винесенні постанови враховується допустима похибка в приладі контролю не більше ±3 км/год.

Фото: про наближення до камери водія попереджає відповідний знак (mvs.gov.ua)

Наприклад, у Києві дозволено рух зі швидкістю не більше 50 км/год. Отже, якщо автомобіль рухається зі швидкістю 73 км/год (50+20+3) та більше, камера зафіксує перевищення.

При цьому в столиці з 1 квітня до 1 листопада на деяких дорогах максимально дозволена швидкість 80 км/год. Таким чином, штраф призначатиметься, якщоавтомобіль рухається зі швидкістю 103 км/год і більше.

Камера спрацювала: що далі

Після того, як камера зафіксувала перевищення, інформація надходить до центру обробки даних до Департаменту патрульної поліції. Там система розпізнає номерний знак. Використовуючи дані власника авто з розпізнаними номерами, формується протокол, який після перевірки підписує співробітник поліції.

Адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, несуть:

власник авто - фізична або юридична особа, на яку зареєстровано авто

належний користувач (якщо такі дані внесено до Єдиного держреєстру транспортних засобів)

Якщо автомобіль на іноземній реєстрації, то оштрафують того, хто завіз його на територію України.

Постанова про штраф виноситься без особи, яку притягають до відповідальності. Відповідно до порядку, постанова, яка не була виконана шляхом оплати 50% розміру штрафу протягом 10 днів, роздруковується та надсилається рекомендованим листом на адресу реєстрації. Або вручається на кордоні у випадку з авто на іноземній реєстрації.

Постанова набирає чинності після вручення або повідомлення від пошти про вручення, відмову від отримання, повернення з позначкою про невручення або після сплати 50% від розміру штрафу.

Як сплатити штраф і які розміри

На лицьовій стороні постанови вказано QR-код. При його скануванні можна перейти на сервіс МВС України, щоб ознайомитись з фото чи відео вашого авто у момент порушення. Сервіс доступний за посиланням, а також в електронному кабінеті водія.

Тут, а також у застосунку "Дія" та через платіжні системи та сервіси можна сплатити штраф. Їхні розміри:

перевищення більш ніж на 20 км/год – 340 гривень

перевищення більш ніж на 50 км/год – 1700 гривень

Якщо штраф сплачується у 10-денний термін, то достатньо сплатити 50%. Загальний термін оплати - 30 днів. Якщо постанову не виконано, залучається виконавча служба.

Зазначимо, через вищезгадані сервіси можна моніторити наявність штрафів. Це зручно, оскільки паперове сповіщення часто може затримуватися. Докладніше про це у матеріалі "Штрафи за порушення правил дорожнього руху. Як дізнатися за номером авто: сайти та додатки".

Скільки камер на дорогах України та де вони стоять

На кінець березня на дорогах України працювало понад 250 камер автоматичної фіксації порушень. До кінця першого півріччя їх буде близько 300.

Фото: карта дорожніх камер (скриншот сайту МВС України)

Список усіх камер знаходиться на відкритому доступі на сайті Міністерства внутрішніх справ. Тут також можна ознайомитись із картою розміщення камер.

Наприклад, лише у Києві встановлено понад 20 камер на жвавих дорогах: Голосіївський та Броварський проспекти, Столичне шосе, проспект Бажана тощо.

Камери не працюють у прифронтових Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.