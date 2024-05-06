Должен знать каждый водитель. Как работает фотофиксация нарушений и где стоят камеры

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Главное о дорожных камерах

Система автоматической фиксации работает в большинстве стран Евросоюза и развитых стран мира. Их опыт показывает, что внедрение такой системы радикально улучшает ситуацию на дорогах. Например, в Польше автоматическая фиксация нарушений позволила снизить количество ДТП на 30%.

На дорогах Украины такая система фиксирует превышение установленных лимитов скорости, а также нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутного транспорта.

Фиксация осуществляется стационарными камерами (приборами контроля). Они в автоматическом режиме выявляют нарушение, а также ведут фотосъемку и видеозапись. Такие камеры устанавливаются на аварийно опасных участках и/или местах концентрации ДТП. Причем как на дорогах государственного значения, так и на местных, на улицах городов и других населенных пунктов.

На какое превышение скорости реагирует камера

Согласно Правилам дорожного движения, максимально разрешена скорость:

в населенных пунктах - не более 50 км/ч

на дороге за пределами населенных пунктов - не более 90 км/ч

на дороге с разделительной полосой - не более 110 км/ч

на автомагистрали - не более 130 км/ч

Отметим, в населенных пунктах, где есть соответствующие дорожные условия, по согласованию с полицией максимально разрешенная скорость может быть увеличена.

Камеры фиксируют нарушение, если скоростной лимит превышен более чем на 20 км/ч. Также при вынесении постановления учитывается допустимая погрешность в приборе контроля не более ±3 км/ч.

Фото: о приближении к камере водителя предупреждает соответствующий знак (mvs.gov.ua)

Например, в Киеве разрешено движение со скоростью не боле 50 км/ч. Следовательно, если автомобиль движется со скоростью 73 км/ч (50+20+2) и более, камера зафиксирует превышение.

При этом в столице с 1 апреля по 1 ноября на некоторых дорогах максимально разрешенная скорость 80 км/ч. Таким образом, штраф будет назначаться, если авто движется со скоростью 103 км/ч и более.

Камера сработала: что дальше

После того, как камера зафиксировала превышение, информация поступает в центр обработки данных в Департамент патрульной полиции. Там система распознает номерной знак. Используя данные владельца авто с распознанными номерами, формируется протокол, который после проверки подписывает сотрудник полиции.

Административную ответственность за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, несут:

владелец авто - физическое или юридическое лицо, на которое зарегистрировано авто

надлежащий пользователь (если такие данные внесены в Единый госреестр транспортных средств)

Если автомобиль на иностранной регистрации, то оштрафуют того, кто завез его на территорию Украины.

Постановление о штрафе выносится без лица, которого привлекают к ответственности. Согласно порядку, постановление, которое не было исполнено путем оплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней, распечатывается и направляется заказным письмом по адресу регистрации. Или вручается на границе в случае с авто на иностранной регистрации.

Постановление вступает в силу после вручения или сообщения от почты о вручении, отказе от получения, возвращения с отметкой о невручении или после уплаты 50% размера штрафа.

Как оплатить штраф и каковы размеры

На лицевой стороне постановления указан QR-код. При его сканировании можно перейти на сервис МВД Украины, чтобы ознакомиться с фото или видео вашего авто в момент нарушения. Сервис доступен по ссылке, а также в электронном кабинете водителя.

Здесь, а также в приложении "Дія" и через платежные системы и сервисы можно оплатить штраф. Их размеры:

превышение более чем на 20 км/ч - 340 гривен

превышение более чем на 50 км/ч - 1700 гривен

Если штраф оплачивается в 10-дневный срок, то достаточно оплатить 50%. Общий срок оплаты - 30 дней. Если постановление не исполнено, привлекается исполнительная служба.

Отметим, через вышеуказанные сервисы можно мониторить наличие штрафов. Это удобно, поскольку бумажное уведомление часто может задерживаться. Подробнее об этом в материале "Штрафы за нарушение ПДД. Как узнать по номеру авто: сайты и приложения".

Сколько камер на дорогах Украины и где они стоят

На конец марта на дорогах Украины работали более 250 камер автоматической фиксации нарушений. До конца первого полугодия их будет около 300.

Фото: карта дорожных камер (скриншот сайта МВД Украины)

Список всех камер находится в открытом доступе на сайте Министерства внутренних дел. Здесь также можно ознакомиться с картой размещения камер.

Например, только в Киеве установлены более 20 камер на оживленных дорогах: Голосеевский и Броварской проспекты, Столичное шоссе, проспект Бажана и так далее.

Камеры не работают в прифронтовых Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.