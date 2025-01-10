Має знати кожен. Що робити, якщо квартиру заливають сусіди: поради юриста

Що робити, якщо затоплюють сусіди

Перш за все, треба з’ясувати, хто конкретно вас топить: сусіди згори чи сусіди кількома поверхами вище. Можлива також ситуація, що протікає дах. При виявленні винуватця, всі подальші дії стосуватися вас і цієї особи.

"Якщо сусіди не йдуть на контакт або їх нема в помешканні, чи поки достеменно не встановлено, звідки заливають ваше житло, треба одразу звернутися до балансоутримувача вашого будинку - ОСББ, приватної чи муніципальної управляючої компанії", - каже Даниленко.

Організація, яка обслуговує об'єкт, має зафіксувати звернення та якнайшвидше перекрити воду в будинку або на конкретно взятому стояку, після цього знайти власника, який повинен усунути проблему і відшкодувати збитки.

"Якщо вас затопили сусіди, то питання відшкодування збитків має вирішуватись між постраждалим і винуватцем. Голова ОСББ чи начальник ЖЕДу цим не займатиметься, але вони мають скласти акт про збитки та встановити в ньому причину та джерело залиття. А компанія, яка обслуговує дім, може бути посередником у вирішенні конфлікту", - пояснює експерт.

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Іноді у багатоквартирних будинках залиття відбувається із місць загального користування, такі як дах, комунікації - за них відповідає організація, яка обслуговує об'єкт.

"Тут важливо контролювати складання акту залиття та особливо - зазначення причини. Буває, що ці організації, розуміючи свою відповідальність, намагаються уникнути складання акту або не вказують чітко причину затоплення", - каже юрист.

За підтоплення з місць загального користування відповідає організація, яка здійснює обслуговування. Саме вона має відшкодувати власнику залитої квартири збитки.

"Якщо відмовляються складати акт або затягують процедуру, раджу звернутись на гарячі лінії міста й розповісти про проблему: 1551, якщо це Київ (у кожному місті своя лінія), водоканалу та до організації, якій підпорядковується організація, що обслуговує будинок, наприклад, якщо це ЖЕД, то слід звернусь до КП УЖГ району, в якому вона розташована", - говорить Даниленко.

Юрист радить негайно скласти акт із сусідами по будинку самотужки, зафіксувати пошкодження на фото та відео, запросити незалежного експерта, який встановить причину залиття.

"Все це знадобиться, якщо справа дійде до суду", - пояснює експерт.

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Якщо у підтопленні винні не сусіди, а інцидент відбувся через застарілі внутрішньобудинкові комунікації, то претензії треба виставляти балансоутримувачу, який відповідальний за обслуговування цих мереж.

"Проблему, яка виникла до місця кріплення лічильника на воду, вирішує балансоутримувач, а інші проблеми - власник житлового приміщення", - каже Даниленко.

У разі виникнення суперечностей щодо джерела підтікання, постраждалим слід звернутись до експерта для встановлення дійсної причини залиття.