Має в запасі "торпеди". В Білому домі назвали пріоритети Трампа на наступні 100 днів

Адміністрація президента США наступного тижня висвітлить досягнення Дональда Трампа за перші 100 днів його перебування на посаді глави держави. Також будуть окреслені пріоритетні цілі лідера на наступний аналогічний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представники Білого дому розповіли, що у наступні 100 днів свого президентства Трамп зосередиться на торгівельних угодах та мирних переговорах.

Очікується, що наступного тижня Трамп поїде до Мічигану на мітинг з нагоди 100-денного ювілею. Білий дім має намір:

висвітлити його економічне бачення,

хоче розповісти про "вигнання нелегальних іммігрантів",

про зміни зовнішньої політики,

про роботу Департаменту ефективності уряду мільярдера Ілона Маска з "очищення федеральної бюрократії та скорочення того, що він вважає марнотратством".

Святкування цих кроків стане частиною широкого кола перемоги навколо вступу Трампа на другий термін, який офіційний представник США на умовах анонімності назвав західним журналістам "фантазією консерватора", пише Reuters.

"Торпеди в запасі"

За словами одного з чиновників США, після низки "гучних" змін, у тому числі в таких сферах соціальної політики, як права трансгендерів, Трамп має в запасі "торпеди". Проте посадовець не уточнив, що саме має на увазі.

Американський чиновник розповів Reuters, що попереду ще багато "торпед під водою". Це може включати більше виконавчих дій, які є "характерними ознаками перших 100 днів Трампа", які триватимуть, як "сніговий ком, що котиться вниз".

Посадовець США також розповів західним ЗМІ, що адміністрація Трампа все ще працює над забороною на поїздки для громадян кількох країн.

Акцент на мирних переговорах та торгівельних угодах

Інший чиновник сказав Reuters, що протягом наступних 100 днів Трамп приділить більше уваги торговим угодам і мирним переговорам.

Цього року президент США розпочав тотальну торгову війну з багатьма країнами, перш ніж призупинити взаємні тарифи, щоб дозволити переговори з окремими країнами. Його адміністрація сподівається досягти угод протягом 90 днів.

Наступного місяця Трамп здійснить тривалу закордонну поїздку, відвідавши Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, і продовжить наполягати на припиненні російсько-української війни та досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою.

Трамп пообіцяв завершити війну РФ проти України у "перший день" свого президентства, але миру досі не вдалося досягти. У суботу Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, не хоче зупиняти свою війну.

Резонансні нововведення Трампа

Раніше американський президент ввів радикальні зміни в низці пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики США після того, як вступив на посаду 20 січня.

Американський лідер "перевернув" світовий економічний порядок своїми тарифами, скоротив федеральний уряд скороченням робочих місць і "покінчив" з програмами різноманітності в державному та приватному секторах.

Крім того, Трамп також здійснював нападки на наукові кола, юридичні фірми та суди у Штатах.

Критики дій президента США кажуть, що він "потоптав права громадян і негромадян, відштовхнув союзників і поставив під загрозу панування США у світі", йдеться у публікації Reuters.

Трамп також припинив фінансування університетів за те, що його адміністрація вважає толерантним ставленням до антисемітської поведінки.

Глава Білого дому також "урізав" права трансгендерів, скоротив програми різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI) у федеральному уряді та федеральних підрядниках. Як зазначають західні ЗМІ, це мало широкий вплив на все американське суспільство.