"Має вирішальне значення": Рубіо пояснив, що може стати ключем до миру в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що без активного європейського лідерства неможливо досягти справедливого миру між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Державний секретар сьогодні зустрівся з міністрами закордонних справ Трансатлантичної п'ятірки:
Секретар Рубіо проінформував міністрів про зусилля президента Трампа щодо зупинення безглуздого кровопролиття в Україні та наголосив, що європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб Росія та Україна вели переговори у добрій волі для швидкого та міцного мирного врегулювання.
Водночас, за даними Держдепу США, секретар та міністри закордонних справ погодилися з нагальною необхідністю збільшення розподілу тягаря НАТО та європейських оборонних витрат.
Секретар Рубіо наголосив, що американські оборонні компанії є невід'ємною частиною трансатлантичної промислової бази та не повинні залишатися осторонь у зусиллях Європи щодо переозброєння.
Рубіо також підтвердив бажання Сполучених Штатів дати Сирії шанс на велич. Лідери також обговорили спільні пріоритети, включаючи запобігання розробці або отриманню Іраном ядерної зброї та протидію впливу Китаю.
Зауважимо, що раніше сьогодні Рубіо заявив про готовність американського президента Дональда Трампа до будь-якого механізму припинення війни РФ з Україною.
Нагадаємо також, що сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що США та Європа зараз "на одній хвилі" щодо санкцій проти Росії.
А незадовго до того глава МЗС Франції заявив, що обговорить з американським сенатором Ліндсі Гремом нові санкції проти Росії, які, за його словами, можуть "схопити Росію за горло".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.