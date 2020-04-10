В мае украинцы должны пойти на работу, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

ВОЗ не рекомендует ослаблять карантинные меры

Уже в мае украинские граждане должны пойти на работу, несмотря на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, сейчас правительство работает над тем, чтобы обеспечить рабочими местами украинцев, которые из-за коронавируса потеряли работу.

"План есть и он будет реализован. Мы очень понимаем, что людям сегодня тяжело быть дома без перспективы того, когда они выйдут из дома и захотят получить работу, им нужно куда-то идти. Мы над этим работаем", - заявил он.

Глава правительства подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине не ослаблять карантинных мер.

"Мы на самом деле находимся накануне того пика ... Поэтому мы сегодня планируем пойти по оптимистическому сценарию. Все должны осознавать, что ближайшие три недели Украина должна выдержать и разорвать цепочку заболеваемости, чтобы не пойти в пессимистический сценарий. В мае Украина должна пойти на работу", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует поэтапно выходить из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса в Украине. Правительство сможет отменить часть ограничений только после завершения карантина, который, скорее всего, будет продлен до мая.