Має працювати на бюджет: Свириденко хоче пришвидшити призначення керівника митниці

Призначення Свириденко

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра України. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки.

Після цього новий прем'єр-міністр України провела перше засідання уряду і зустрічі з ключовими міністрами. Наразі вже сформовано перші пріоритети.

Більше про Юлію Свириденко - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.