Должен работать на бюджет: Свириденко хочет ускорить назначение руководителя таможни

Она отметила, что по результатам встречи было дано поручение подготовить проект решения Правительства о создании конкурсной комиссии для отбора нового руководителя таможни.

Этот вопрос должны вынести на рассмотрение уже на следующем заседании Кабинета Министров.

"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", - пояснила Свириденко.