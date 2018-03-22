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В мае-июне планируют призвать до 500 офицеров

НовостиОбщество    22.03.2018 - 15:01
Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)
Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)

В частности, речь идет о специалистах тылового обеспечения и связи

В 2018 году в мае-июне Генеральным штабом Вооруженных сил Украины планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек офицерского состава. Об этом на брифинге "Призыв граждан Украины на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент РБК-Украина.

"О призыве лиц офицерского состава. Всего на срок 18 месяцев в 2017 году было призвано 1500 человек. Они прошли подготовку на специальных курсах, они назначены на должности на небоевых объектах. В 2018 году в мае-июне Генштабом ВСУ планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи", - отметил он.

Напомним, 15 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу граждан Украины в 2018 году.

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Теги: Генштаб ВСУ, Призыв в армию, офицер
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