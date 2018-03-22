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У травні-червні планують призвати до 500 офіцерів

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 15:01
Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)
Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)

Зокрема, йдеться про спеціалістів тилового забезпечення та фахівців зі зв'язку

У 2018 році у травні-червні Генеральним штабом Збройних сил України планується здійснити призов в обсягах до 500 осіб офіцерського складу. Про це на брифінгу "Призов громадян України на строкову військову службу та військову службу за призовом осіб офіцерського складу" повідомив начальник головного управління персоналу - заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент РБК-Україна

"Щодо призову осіб офіцерського складу. Всього на строк 18 місяців у 2017 році було призвано 1500 осіб. Вони пройшли підготовку на спеціальних курсах, їх призначено на посади до небойових об'єктів. У 2018 році у травні-червні Генштабом ЗСУ планується здійснити призов в обсягах до 500 осіб за спеціальностями тилового, технічного, морально-психологічного забезпечення та фахівців із зв'язку", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, а також про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу громадян України в 2018 році.

Призову підлягають понад 15 тис. осіб, - Генштаб В Україні збільшили число призовників в рамках весняної кампанії
Теги: Генштаб ВСУ, Призов в армію, офицер
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