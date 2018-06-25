В мае госдолг сократился на 790 млн долларов

Общий объем долга составил почти 2 трлн гривен

В мае совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) сократился на 1%, или на 0,79 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, в конце мая общий размер государственного долга составил 1 993,02 млрд гривен, или 76,26 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1 993,02 млрд гривен, или 76,26 млрд долларов, против 2 020,98 млрд гривен, или 77,05 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 730,69 млрд гривен (66,22 млрд долларов) против 1 748,74 млрд гривен (66,67 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,6 млрд долларов до 37,63 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 6,1 млрд гривен до 747,30 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 28,59 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 262,32 млрд гривен, или 10,04 млрд долларов.

Напомним, Минфин планирует сократить госдолг до 60% ВВП к 2020.