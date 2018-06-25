Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У травні держборг скоротився на 790 млн доларів

НовиниФінанси    25.06.2018 - 16:59
Фото: ілюстративне фото
Фото: ілюстративне фото

Загальний обсяг боргу склав майже 2 трлн гривень

У травні сукупний державний борг України (прямий і гарантований) скоротився на 1%, або на 0,79 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Так, в кінці травня загальний розмір державного боргу склав 1 993,02 млрд гривень, або 76,26 млрд доларів.

Державний і гарантований державою борг на кінець травня склав 1 993,02 млрд гривень, або 76,26 млрд доларів, проти 2 020,98 млрд гривень, або 77,05 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня склав 1 730,69 млрд гривень (66,22 млрд доларів) проти 1 748,74 млрд гривень (66,67 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився на 0,6 млрд доларів до 37,63 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг скоротився на 6,1 млрд гривень до 747,30 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс до 28,59 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 травня склав 262,32 млрд гривень, або 10,04 млрд доларів.

Нагадаємо, Мінфін планує скоротити держборг до 60% ВВП до 2020.

Нацбанк очікує помірного зростання української економіки у II кварталі У I кварталі 2018 ВВП України збільшився до 3,1%
Теги публікації: Госдолг, статистика, макроэкономика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся