У травні держборг скоротився на 790 млн доларів

Загальний обсяг боргу склав майже 2 трлн гривень

У травні сукупний державний борг України (прямий і гарантований) скоротився на 1%, або на 0,79 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Так, в кінці травня загальний розмір державного боргу склав 1 993,02 млрд гривень, або 76,26 млрд доларів.

Державний і гарантований державою борг на кінець травня склав 1 993,02 млрд гривень, або 76,26 млрд доларів, проти 2 020,98 млрд гривень, або 77,05 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня склав 1 730,69 млрд гривень (66,22 млрд доларів) проти 1 748,74 млрд гривень (66,67 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився на 0,6 млрд доларів до 37,63 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг скоротився на 6,1 млрд гривень до 747,30 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс до 28,59 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 травня склав 262,32 млрд гривень, або 10,04 млрд доларів.

Нагадаємо, Мінфін планує скоротити держборг до 60% ВВП до 2020.