В мае энергетики ДТЭК вернули свет для 700 тысяч семей

"За последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет почти 653 тысячам жителей области в 579 населенных пунктов. В некоторые дома свет приходится возвращать чуть ли не ежедневно из-за активных обстрелов и постоянных повреждений сетей" - сообщили в компании.

29 мая утром была повреждена обстрелами магистральная линия НЭК "Укрэнерго", которая питает значительную часть Краматорского и Бахмутского района. Энергетики "ДТЭК Донецкие электросети" обследовали электросеть и помогли специалистам НЭК "Укрэнерго" вернуть свет всем более 337 тысячам семей пострадавших районов до конца дня.

18 мая энергетики ДТЭК завершили все работы по восстановлению электросетей компании в Киевской области. Сейчас специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети продолжают работать над точечными заявками клиентов и восстанавливать постоянные схемы питания электроэнергией.

"Всего за 45 дней, вместо анонсированных 60, специалисты компании восстановили свыше 10 000 км электросетей и вернули свет и вернули свет всем 260 тысячам семей в области, которые пострадали за боевые действия", - говорят в ДТЭК.

Кроме того, в мае энергетики вернули свет для почти 10 тысяч семей в Днепропетровской области и 25 тысячам семей в Одесской области, подвергавшихся вражеским обстрелам.

"Аварийные бригады энергетиков в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях непрерывно работают уже 95 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, которые остаются без света из-за вражеских обстрелов и боевых действий", - сообщают в компании.

Как сообщалось ранее, на возвращение света в Киевской области уже потратили 300 млн грн. Для того, чтобы полностью восстановить инфраструктуру электросетей до довоенного уровня необходимо около 1 млрд грн. Энергетики надеются на помощь иностранных партнеров и Фонда восстановления Украины.