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"Має бути перерозподіл в НАТО". У Польщі висловилися про відправку військ в Україну

Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща вважає, що прикордонні з Україною держави не повинні відправляти миротворців до України. На думку Варшави, повинен бути перерозподіл обов'язків в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша в інтерв'ю Financial Times.

Глава Міноборони Польщі виключив можливість відправлення польських військ в Україну.

"Коли з'явиться мирний план, ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл обов'язків та диверсифікація всередині НАТО", - сказав він.

Косіняк-Камиш також прокоментував відмову Польщі відправляти Україні винищувачі МіГ-29.

"З одного боку, я розумію президента Зеленського, тому що це його роль -.  завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", - заявив міністр.

 

Відправлення миротворців в Україну

Першим ідею розміщення миротворчих військ в Україні запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Він також пропонував навчати ЗСУ на території України.

Втім, більшість країн ЄС і НАТО не готові наразі відправити своїх миротворців в Україну. Міністр оборони Німеччини заявляв, що Берлін готовий обговорити цю ідею, але лише за умови, що Росія на це погодиться.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що введення миротворців - це один з найкращих інструментів, щоб примусити Росію до миру.

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