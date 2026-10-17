Мадяр оголосив своє рішення щодо транзиту українського зерна через Угорщину

За словами Мадяра, президент України Володимир Зеленський під час пленарного засідання саміту ЄС звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з конкретним проханням. Він закликав дозволити транспортувати зерно через їхню територію.

Очільник угорського уряду розповів журналістам, що не бачить перешкод для реалізації цього запиту.

На тлі останніх подій Мадяр нагадав, що кілька років тому існувала добре налагоджена процедура, яка згодом припинила діяти.

Він також розповів, що Володимир Зеленський під час їхньої зустрічі віч-на-віч також заявив, що було б великою допомогою, якби кукурудзу можна було б транспортувати до Західної Європи залізницею під пломбами.

"Я сказав, що якщо це лише транзит через територію країни, то, звісно, перешкод для цього немає", - наголосив Мадяр.