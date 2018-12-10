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Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле

Новости » Политика    10.12.2018 - 04:15
Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуэлы пообещал рассказать о "раскрытых им планах США" на пресс-конференции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены совершить государственный переворот в Боливарианской Республике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венесуэльское информагентство AVN.

Мадуро утверждает, что Белый дом хочет разрушить демократическую жизнь Венесуэлы и его целью является "переворот против конституционного режима".

Президент Венесуэлы пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о "раскрытых им планах США".

Напомним, в начале ноября США ввели новые санкции против Венесуэлы, которые охватывают экспорт золота из этой страны.

В США считают, что режим Мадуро и отдельные лица, связанные с ним, причастны к "расхищению богатств Венесуэлы в собственных коррупционных целях".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаНиколас Мадуро
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