Мадуро звинуватив США в підготовці держперевороту у Венесуелі

Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуели пообіцяв розповісти про "викриті ним плани США" на прес-конференції

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір вчинити державний переворот у Боліваріанській Республіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на венесуельське інформагентство AVN.

Мадуро стверджує, що Білий дім хоче зруйнувати демократичне життя Венесуели і його метою є "переворот проти конституційного режиму".

Президент Венесуели пообіцяв найближчим часом організувати прес-конференцію, на якій розповість про "розкриті ним плани США".

Нагадаємо, на початку листопада США запровадили нові санкції проти Венесуели, які охоплюють експорт золота з цієї країни.

У США вважають, що режим Мадуро і окремі особи, пов'язані з ним, причетні до "розкрадання багатств Венесуели у власних корупційних цілях".