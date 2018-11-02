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США ввели санкции против Венесуэлы

США ввели новые санкции против Венесуэлы, которые охватывают экспорт золота из этой страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Так, указом Трампа введены новые санкции против Венесуэлы.

"Все имущество правительства Мадуро, а также права на имущество на территории Соединенных Штатов, имущество, которое в дальнейшем будет находиться в США или которое находится, входит во владение или находится под контролем любого лица в США – заблокировано и не может быть передано, компенсировано, экспортируемое или реализованное иным способом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения касаются запасов золота, а также других секторов венесуэльской экономики.

Сообщается, что режим Мадуро и отдельные лица, связанные с ним, причастны к "расхищению богатств Венесуэлы в собственных коррупционных целях".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США планируют усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в Боливарианской республике.

Как писало РБК-Украина, президент Венесуэлы Николас Мадуро связан с торговлей наркотиками.