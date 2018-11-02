ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Указом Трампа введены новые санкции против Венесуэлы

Новости » Политика    02.11.2018 - 05:50
Фото: США (pixabay.com)
Фото: США (pixabay.com)

США ввели санкции против Венесуэлы

США ввели новые санкции против Венесуэлы, которые охватывают экспорт золота из этой страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Так, указом Трампа введены новые санкции против Венесуэлы.

"Все имущество правительства Мадуро, а также права на имущество на территории Соединенных Штатов, имущество, которое в дальнейшем будет находиться в США или которое находится, входит во владение или находится под контролем любого лица в США – заблокировано и не может быть передано, компенсировано, экспортируемое или реализованное иным способом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения касаются запасов золота, а также других секторов венесуэльской экономики.

Сообщается, что режим Мадуро и отдельные лица, связанные с ним, причастны к "расхищению богатств Венесуэлы в собственных коррупционных целях".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США планируют усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в Боливарианской республике.

Как писало РБК-Украина, президент Венесуэлы Николас Мадуро связан с торговлей наркотиками.

В Калифорнии неизвестный оставил оскорбительные надписи на синагоге США настаивают, что останки журналиста Хашкаджи должны быть переданы родным
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаДональд ТрампСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь