Мадридське дербі та Зінченко проти колишнього клубу: повний розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

У протистояннях 1/8 фіналу беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового етапу – вони потрапили на цю стадію напряму. З ними зіграють вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом у бельгійському Брюгге. Там місцева команда зіграє проти англійської "Астон Вілли".

О 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. Найцікавіший з них – у Мадриді, де зійдуться два клуби з іспанської столиці. "Реал" нашого Андрія Луніна на арені "Сантьяго Бернабеу" прийме принципових суперників з "Атлетіко".

Також у цей час у нідерландському Ейндховені стартує поєдинок місцевого ПСВ з лондонським "Арсеналом", у складі якого ми сподіваємось побачити Олександра Зінченка. Ще одна гра пройде в німецькому Дортмунді, де "Боруссія" прийматиме французький "Лілль".

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Трансляція вечірніх зустрічей розпочинеться з передматчевої студії о 21:35.

Перелік матчів вівторка у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

19:45, "Брюгге" – "Астон Вілла"

22:00, "Реал" – "Атлетіко"

22:00, ПСВ – "Арсенал"

22:00, "Боруссія" Д – "Лілль"

Анонс матчів 4 березня

"Реал" – "Атлетіко". За всю сучасну історію Ліги чемпіонів суперники провели шість очних зустрічей. Двічі грали у фіналі, і в обох випадках перемогу здобули "вершкові". І взагалі команді Дієго Сімеоне жодного разу не вдавалось пройти "Королівський клуб". Зараз "Атлетіко" виглядає набагато краще. До того ж у "Реала" вкрай напружена кадрова ситуація. Багато травм до яких додалась дискваліфікація Джуда Беллінгема. Цікаво, що останні три матчі суперників у Ла Лізі завершувалися внічию, причому с однаковим рахунком – 1:1.

ПСВ – "Арсенал". Минулого сезону, ще в старому форматі ЛЧ, суперники грали в одній групі турніру. Тоді в Лондоні "каноніри" розбили нідерландців – 4:0, але в Ейндховені команди розписали нічию – 1:1. ПСВ після того, як вибив з турніру "Ювентус", сподівається на "вдалу охоту" і в протистоянні з іншим грандом. Якщо за "Арсенал" вийде на поле Зінченко, він зіграє проти своєї колишньої команди. Сезон-2016/17 українець провів у ПСВ на правах оренди від "Манчестер Сіті".

"Брюгге" – "Астон Вілла". У 4-му турі етапу ліги "Астон Вілла" вже грала в Брюгге та поступилась – 0:1. Англійці вважаються безперечними фаворитами пари. Проте, в цьому ж статусі у попередньому колі з бельгійцями грала й італійська "Аталанта".

"Боруссія" – "Лілль". У цій парі більшість ставить на фіналіста минулорічної ЛЧ. Але французів скидати з рахунку не варто. "Лілль", який розпочав свій шлях у турнірі з кваліфікації, обіграв у основному етапі "Реал" (1:0), "Атлетіко" (3:1), розбив "Фейєнорд" (6:1), а також зіграв внічию з "Ювентусом" (1:1). Тобто, як грати з сильними опонентами – команда знає.