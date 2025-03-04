Мадридское дерби и Зинченко против бывшего клуба: полное расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

В противостояниях 1/8 финала участвуют восемь лучших команд по итогам лигового этапа - они попали на эту стадию напрямую. С ними сыграют восемь победителей предварительного раунда плей-офф.

Игровой день стартует в 19:45 по Киеву в бельгийском Брюгге. Там местная команда сыграет против английской "Астон Виллы".

В 22:00 начнутся еще три поединка. Самый интересный из них - в Мадриде, где сойдутся два клуба из испанской столицы. "Реал" нашего Андрея Лунина на арене "Сантьяго Бернабеу" примет принципиальных соперников из "Атлетико".

Также в это время в нидерландском Эйндховене стартует поединок местного ПСВ с лондонским "Арсеналом", в составе которого мы надеемся увидеть Александра Зинченко. Еще одна игра пройдет в немецком Дортмунде, где "Боруссия" будет принимать французский "Лилль".

Все поединки покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Трансляция вечерних встреч начнется с предматчевой студии в 21:35.

Перечень матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов:

19:45, "Брюгге" - "Астон Вилла"

22:00, "Реал" - "Атлетико"

22:00, ПСВ - "Арсенал"

22:00, "Боруссия" Д - "Лилль"

Анонс матчей 4 марта

"Реал" - "Атлетико". За всю современную историю Лиги чемпионов соперники провели шесть очных встреч. Дважды играли в финале, и в обоих случаях победу одержали "сливочные". И вообще команде Диего Симеоне ни разу не удавалось пройти "Королевский клуб". Сейчас "Атлетико" выглядит гораздо лучше. К тому же у "Реала" крайне напряженная кадровая ситуация. Много травм к которым добавилась дисквалификация Джуда Беллингема. Интересно, что последние три матча соперников в Ла Лиге завершались вничью, причем с одинаковым счетом - 1:1.

ПСВ - "Арсенал". В прошлом сезоне, еще в старом формате ЛЧ, соперники играли в одной группе турнира. Тогда в Лондоне "канониры" разбили нидерландцев - 4:0, но в Эйндховене команды расписали ничью - 1:1. ПСВ после того, как выбил из турнира "Ювентус", надеется на "удачную охоту" и в противостоянии с другим грандом. Если за "Арсенал" выйдет на поле Зинченко, он сыграет против своей бывшей команды. Сезон-2016/17 украинец провел в ПСВ на правах аренды от "Манчестер Сити".

"Брюгге" - "Астон Вилла". В 4-м туре этапа лиги "Астон Вилла" уже играла в Брюгге и уступила - 0:1. Англичане считаются бесспорными фаворитами пары. Однако, в этом же статусе в предыдущем круге с бельгийцами играла и итальянская "Аталанта".

"Боруссия" - "Лилль". В этой паре большинство ставит на финалиста прошлогодней ЛЧ. Но французов сбрасывать со счета не стоит. "Лилль", который начал свой путь в турнире с квалификации, обыграл в основном этапе "Реал" (1:0), "Атлетико" (3:1), разбил "Фейенорд" (6:1), а также сыграл вничью с "Ювентусом" (1:1). То есть, как играть с сильными оппонентами - команда знает.