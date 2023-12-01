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У Мадриді на жваву трасу впав гелікоптер: є поранені (фото, відео)

Фото: у Мадриді на жваву трасу впав вертоліт 1 грудня, троє поранених (twitter.com/EmergenciasMad)
Автор: Наталія Гурковська

Вертоліт розбився на кільцевій дорозі М-40 у Мадриді в п'ятницю, 1 грудня, врізавшись в автомобіль, внаслідок чого троє людей поранені. НП сталася недалеко від виставкового центру IFEMA, де проходив авіаційний ярмарок European Rotors.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Reuters, El Pais, Marca.

За даними Reuters, у вертольоті знаходилися дві людини, одна змогла вибратися самостійно, а іншу з-під уламків дістали пожежники.

"В результаті аварії обидва отримали поранення, як і водій автомобіля, збитого вертольотом", - пише видання.

За даними видання, у одного з тих, хто вижив в авіакатастрофі, була легка травма голови, у іншого, судячи з усього, зламана стегнова кістка, а у третього легкі травми.

У Мадриді на жваву трасу впав вертоліт 1 грудня (twitter.com/EmergenciasMad)

Як зазначає Marca, гMarca називає авіаційний ярмарок European Rotors "

У Мадриді розбився вертоліт 1 грудня (twitter.com/OnAviation)

El Paisелікоптера перекрутило шасі.

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