В Мадриде на оживленную трассу упал вертолет: есть раненые (фото, видео)

По данным Reuters, в вертолете находились два человека, один смог выбраться самостоятельно, а другого из-под обломков достали пожарные.

"В результате аварии оба получили ранения, как и водитель автомобиля, сбитого вертолетом", - пишет издание.

По данным издания, у одного из выживших в авиакатастрофе была легкая травма головы, у другого, судя по всему, сломана бедренная кость, а у третьего легкие травмы.

В Мадриде на оживленную трассу упал вертолет 1 декабря (twitter.com/EmergenciasMad)

Как отмечает Marca, вертолет Enstrom 280FX Shark с регистрацией F-HPUX принимал участие в выставке European Rotors. Аппарат, направлявшийся к аэродрому Куатро Вьентос, упал на 5600 км посреди трассы М-40. Местные СМИ не исключают, что причиной крушения вертолета мог стать сильный порыв ветра. При этом, издание Marca называет авиационную ярмарку European Rotors "одной из самых важных в секторе вертолетной авиации и одной из крупнейших в Европе".

В Мадриде разбился вертолет 1 декабря (twitter.com/OnAviation)

Детализуя подробности ЧП, издание пишет El Pais, что ударом у вертолета перекрутило шасси.

Педро, работник прачечной рядом с местом падения самолета, цитируемый журналистами, сказал, что сначала услышал громкий удар. "Когда я выглянул, я увидел машины, которые тормозили на трассе, а потом вертолет со сломанным хвостом. Вы видите, что у него большое мастерство, потому что упал на середину шоссе... Слава богу, это было в утренние часы", - сказал он.