У Мадриді на жваву трасу впав гелікоптер: є поранені (фото, відео)

Вертоліт розбився на кільцевій дорозі М-40 у Мадриді в п'ятницю, 1 грудня, врізавшись в автомобіль, внаслідок чого троє людей поранені. НП сталася недалеко від виставкового центру IFEMA, де проходив авіаційний ярмарок European Rotors.

За даними Reuters, у вертольоті знаходилися дві людини, одна змогла вибратися самостійно, а іншу з-під уламків дістали пожежники.

"В результаті аварії обидва отримали поранення, як і водій автомобіля, збитого вертольотом", - пише видання.

За даними видання, у одного з тих, хто вижив в авіакатастрофі, була легка травма голови, у іншого, судячи з усього, зламана стегнова кістка, а у третього легкі травми.

У Мадриді на жваву трасу впав вертоліт 1 грудня (twitter.com/EmergenciasMad)

Як зазначає Marca, г елікоптер Enstrom 280FX Shark з реєстрацією F-HPUX брав участь у виставці European Rotors. Апарат, який прямував до аеродрому Куатро В'єнтос, впав на 5600 км посередині траси М-40. Місцеві ЗМІ не виключають, що причиною аварії вертольота міг стати сильний порив вітру . При цьому, видання Marca називає авіаційний ярмарок European Rotors " одним із найважливіших у секторі вертолітної авіації та одним із найбільших у Європі".

У Мадриді розбився вертоліт 1 грудня (twitter.com/OnAviation)

Деталізуючи подробиці НП, видання пише El Pais , що ударом у г елікоптера перекрутило шасі.

Педро, працівник пральні поруч із місцем падіння літака, якого цітують журналісти, сказав, що спочатку почув гучний удар. "Коли я виглянув, я побачив машини, які гальмували на трасі, а потім гелікоптер із зламаним хвостом. Ви бачите, що він мав велику майстерність, тому що впав на середину шосе… Слава богу, це було в ранкові години", - сказав він.