В Мадриде на оживленную трассу упал вертолет: есть раненые (фото, видео)
Вертолет разбился на кольцевой дороге М-40 в Мадриде в пятницу, 1 декабря, врезавшись в автомобиль, в результате чего три человека ранены. ЧП произошло недалеко от выставочного центра IFEMA, где проходила авиационная ярмарка European Rotors.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Reuters, El Pais, Marca.
По данным Reuters, в вертолете находились два человека, один смог выбраться самостоятельно, а другого из-под обломков достали пожарные.
"В результате аварии оба получили ранения, как и водитель автомобиля, сбитого вертолетом", - пишет издание.
По данным издания, у одного из выживших в авиакатастрофе была легкая травма головы, у другого, судя по всему, сломана бедренная кость, а у третьего легкие травмы.
В Мадриде на оживленную трассу упал вертолет 1 декабря (twitter.com/EmergenciasMad)
Как отмечает Marca, вертолет Enstrom 280FX Shark с регистрацией F-HPUX принимал участие в выставке European Rotors. Аппарат, направлявшийся к аэродрому Куатро Вьентос, упал на 5600 км посреди трассы М-40. Местные СМИ не исключают, что причиной крушения вертолета мог стать сильный порыв ветра. При этом, издание Marca называет авиационную ярмарку European Rotors "одной из самых важных в секторе вертолетной авиации и одной из крупнейших в Европе".
В Мадриде разбился вертолет 1 декабря (twitter.com/OnAviation)
Детализуя подробности ЧП, издание пишет El Pais, что ударом у вертолета перекрутило шасси.
Педро, работник прачечной рядом с местом падения самолета, цитируемый журналистами, сказал, что сначала услышал громкий удар. "Когда я выглянул, я увидел машины, которые тормозили на трассе, а потом вертолет со сломанным хвостом. Вы видите, что у него большое мастерство, потому что упал на середину шоссе... Слава богу, это было в утренние часы", - сказал он.
#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ— On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.