У Мадриді потужний вибух пошкодив житловий будинок, десятки постраждалих

У Мадриді, столиці Іспанії, 13 вересня прогримів сильний вибух газу, що спричинив травми щонайменше 25 осіб. Три з них перебувають у важкому стані.

Інцидент стався близько 15.00 на вулиці Мануель Марото в районі Пуенте-де-Вальєкас. Унаслідок вибуху пошкоджено бар і сусідню житлову будівлю, що потребувало термінової евакуації жителів через загрозу обвалення конструкцій.

За словами місцевих жителів, у квартирі, де стався вибух, проживала пара, яка нещодавно завершила ремонт. Попередня причина НП - витік газу, про який свідчив сильний запах перед вибухом.

Осколки, що розлетілися, зруйнували частину входу в будинок і стіну сусіднього бару, а також влучили в автомобіль, що проїжджав повз. Очевидці зазначають, що в момент вибуху в барі перебувало багато людей, які відразу кинулися допомагати постраждалим.

На місце прибули мадридські пожежники, які вручну розбирали завали через ризик обвалення будівлі. Наразі перевіряється стан триповерхового будинку, де проживають 11 сімей, щоб оцінити можливі пошкодження.

У соціальних мережах служби надзвичайних ситуацій повідомляють, що постраждалим нададуть тимчасове житло, проводиться офіційне розслідування причин інциденту.

Для ліквідації наслідків працюють 18 пожежних підрозділів, включно з кінологічною службою, а також поліція з дронами, уточнює влада. Рятувальники продовжують обстежувати територію і забезпечувати безпеку жителів району.