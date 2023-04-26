UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Madrid Open-2023: Цуренко пробилася в другий раунд, Ястремська зачохлила ракетку

Фото: Леся Цуренко вийшла в 1/32 фіналу Madrid Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

По-різному стартували на престижному турнірі в столиці Іспанії українські тенісистки Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Mutua Madrid Open, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Бронцетті – 2:0 (6:1, 6:3)

Ястремська – Бушар – 1:2 (7:6, 2:6, 2:6)

Досвідчена Цуренко надпотужно розпочала матч із італійкою Бронцетті. Українська тенісистка з двома брейками доволі швидко повела 4:0. Суперниця зуміла набрати очко на подачі Цуренко, але та відразу ж відповіла люб'язністю. А потім із першої спроби реалізувала сет-пойнт.

У другій партії 33-річній українці було трохи важче. Хоча до середини сету вона і виглядала впевнено (4:1 із двома брейками). Однак, Бронцетті зуміла нав'язати конкуренцію і скоротила розрив до мінімуму. Цуренко на досвіді опанувала ситуацію – взяла "свій" гейм, а на подачі італійки скористалася матч-пойнтом.

Натомість Ястремська провела на корті майже 2,5 години проти канадки Бушар. У стартовій партії українській тенісистці вдався справжній подвиг. Поступаючись 0:3 у дебюті, вона зуміла переламати хід зустрічі та навіть повести в ендшпілі (5:4). Проте, справа дійшла до тай-брейку.

Там опонентки трималися поруч одна з одною. Та у вирішальний момент зібранішою виявилася одеситка. Утім, подвиги першого сету, вочевидь, зіграли злий жарт із Ястремською. Вона хоч і пручалася, але програла дві наступні партії з однаковим рахунком (2:6) і покинула Madrid Open.

У наступному колі Цуренко зустрінеться зі швейцаркою Жіл Тайхманн. Матч відбудеться 28 квітня. Натомість завтра з 1/32 фіналу в турнірі стартують українки Калініна та Костюк.

До слова, раніше Світоліна вилетіла від Сасновіч у першому раунді Madrid Open-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис