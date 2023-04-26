Madrid Open-2023: Цуренко пробилася в другий раунд, Ястремська зачохлила ракетку

Mutua Madrid Open, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Бронцетті – 2:0 (6:1, 6:3)

Ястремська – Бушар – 1:2 (7:6, 2:6, 2:6)

Досвідчена Цуренко надпотужно розпочала матч із італійкою Бронцетті. Українська тенісистка з двома брейками доволі швидко повела 4:0. Суперниця зуміла набрати очко на подачі Цуренко, але та відразу ж відповіла люб'язністю. А потім із першої спроби реалізувала сет-пойнт.

У другій партії 33-річній українці було трохи важче. Хоча до середини сету вона і виглядала впевнено (4:1 із двома брейками). Однак, Бронцетті зуміла нав'язати конкуренцію і скоротила розрив до мінімуму. Цуренко на досвіді опанувала ситуацію – взяла "свій" гейм, а на подачі італійки скористалася матч-пойнтом.

Натомість Ястремська провела на корті майже 2,5 години проти канадки Бушар. У стартовій партії українській тенісистці вдався справжній подвиг. Поступаючись 0:3 у дебюті, вона зуміла переламати хід зустрічі та навіть повести в ендшпілі (5:4). Проте, справа дійшла до тай-брейку.

Там опонентки трималися поруч одна з одною. Та у вирішальний момент зібранішою виявилася одеситка. Утім, подвиги першого сету, вочевидь, зіграли злий жарт із Ястремською. Вона хоч і пручалася, але програла дві наступні партії з однаковим рахунком (2:6) і покинула Madrid Open.

У наступному колі Цуренко зустрінеться зі швейцаркою Жіл Тайхманн. Матч відбудеться 28 квітня. Натомість завтра з 1/32 фіналу в турнірі стартують українки Калініна та Костюк.