Made in Ukraine. На що здатна українська зброя "Рута", "Пекло" і "Тризуб"

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Навіщо Україні нові розробки

В основі української оборонки - програма далекобійних ударних безпілотників. Сили оборони демонструють її ефективність, регулярно вражаючи цілі за сотні кілометрів від кордону з РФ.

Переваги дронів полягають у відносно легкому і швидкому виробництві, але вони є лише частковим вирішенням проблем, які стоять перед Україною. І в довгостроковій перспективі важливо мати два кулаки: один - далекобійні БПЛА, другий - крилаті та балістичні ракети.

У листопаді Росія вдарила балістикою середньої дальності "Орешник" по Дніпру. Це було сприйнято як попередження про готовність використати свій ядерний ракетний арсенал. Кілька днів потому українські дрони відповіли атакою на полігон Капустін Яр, звідки був випущений "Орешник". Цей удар показав здатність швидко завдавати ударів по цілях на відстані понад 650 км. Набагато далі, ніж можуть бити ракети, передані США та іншими західними партнерами.

Уже в першій половині грудня стало відомо, що Україна отримує ракети власної розробки. Президент Володимир Зеленський повідомив про передачу першої партії новітніх ракето-дронів "Пекло" до ЗСУ. А трохи згодом оголосив про успішні випробування ракети "Рута".

Поява такої зброї зумовлена тим, що далекобійні дрони на тязі внутрішнього згоряння не дають змоги вирішувати низку завдань. Зокрема, зі швидкого подолання великих відстаней, прориву через "скопійовані" росіянами мобільні вогневі групи та раптової роботи по цілях, пояснює авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Нові дрони і ракети типу "Пекло" та "Рута" дозволять краще долати ворожу ППО. Звісно, ми хочемо, щоб по 450 кг вибухівки прилітало по центрах ухвалення рішень. Але для цього потрібен час, щоб відновити те, що в ракетній програмі було втрачено за багато років", - розповів він РБК-Україна.

"Пекло" для росіян. Що відомо про ракету-дрон

Про ракету-дрон або реактивний безпілотник "Пекло" до 6 грудня нічого не було відомо. Кадри з десятками виробів показав президент Зеленський і додав, що "Пекло" пішло в серійне виробництво.

"Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування... передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання - нарощувати виробництво і застосування", - додав він.

Як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, дрон-ракета "Пекло" створювалася з нуля в рекордні терміни - протягом року. Про характеристики на сьогодні відомо небагато:

швидкість польоту - до 700 км/год

дальність польоту - до 700 км

За словами Сметаніна, триває робота з підвищення рівня захисту від впливу РЕБ, точності ураження та інших характеристик. Крім того, розробляються нові види бойової частини під "Пекло" для розширення переліку можливих цілей.

Фото: новітня розробка - ракета-дрон "Пекло" (president.gov.ua)

Український профільний портал Defense Express на основі аналізу фото і відео дійшов висновку, що "Пекло" - це не ракета-дрон, а крилата ракета, але у відносно малих габаритах.

Що стосується розмірів, довжина і розмах крила може становити до 2 м. Що стосується маси бойової частини, навряд чи мова може йти про параметр понад 50 кг. При цьому збільшення маси бойової частини об'єктивно можливе з пропорційним зменшенням дальності.

"Такі засоби ураження дозволять ефективно бити по НПЗ, складах, по всьому, що легко займається. Повірте, навіть 50 кг бойової частини достатньо, щоб висадити в повітря вибухонебезпечний об'єкт", - підкреслює Анатолій Храпчинський.

Для ударів по промислових об'єктах, безумовно, треба щось потужніше. "Пекло" ж здатне ефективно працювати по ворожих аеродромах, літаках на землі і технічних частинах, які обслуговують бойову авіацію, вважає експерт.

Корпус ракети виконаний за технологією реактивних апаратів - метал і заклепки. Складається, ймовірно, з декількох великих частин, що спрощує монтаж вузлів і агрегатів. Фіксоване крило покращує аеродинамічні якості, а V-подібне заднє хвостове оперення говорить на користь економії ваги.

Під питанням залишається спосіб запуску. З одного боку, довгі фіксовані крила говорять про те, що навряд чи "Пекло" запускають з літака. З іншого, для запуску з землі турбореактивним дронам потрібен ракетний прискорювач.

Слова про бойове застосування без подальших звітів свідчать про те, що "Пекло" можуть задіювати у комбінованих атаках Сил оборони України. "Крім нього, є ж ще "Паляниця", яка активно використовується. А все це - навантаження на ворожу ППО. Нам потрібна різна зброя, яка б суттєво її перевантажувала", - зазначив Храпчинський.

Ракета "Рута": успішні випробування і великі надії

Про успішне випробування нової ракети "Рута" президент Зеленський оголосив 10 грудня. Він також зазначив, що якщо ще недавно українські ракети були фантастикою, то сьогодні - це вже реальність.

"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Тривають успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - сказав президент.

Найімовірніше, "Рута" є результатом роботи європейської компанії Destinus. Раніше повідомлялося, що поставки виробу з такою назвою розпочалися в 2024 році. На сайті виробника спочатку наводився опис реактивного дрона з дальністю польоту 300 км. Але пізніше з'явилися докладні зображення, судячи з яких "Рута" має вигляд традиційної крилатої ракети.

Вона має характерні основні компоненти - бойова частина, фіксоване крило, паливний бак, блок електроніки та малогабаритний турбореактивний двигун. Зазначено, що "Рута" стартує за допомогою ракетного прискорювача.

Фото: макет ракети "Рута" (destinus.com)

Як пише Defense Express, на виставці Eurosatory 2024 демонструвався зразок, який може бути повнорозмірним макетом. Аналітики вважають, що маса бойової частини - в межах десятків кілограмів. Але з урахуванням дальності до 300 км, можливо, ближче до 100 кг.

Головна перевага "Рути" - високошвидкісний політ у межах 500-800 км/год. Це дає змогу зменшити ефективність російських мобільних вогневих ППО і повністю виключити вертольоти з переліку "антидронової" ППО, пише видання.

Подібних розробок в Україні багато, пояснює експерт Храпчинський. Наприклад, та сама ракета "Нептун" спочатку розроблялася для запуску з наземної, морської та повітряної платформ.

"Звісно, "Нептун" передбачав можливість використання різного корисного навантаження і роботи на різні відстані. Ми кажемо про модульність новітніх озброєнь, це виклик майбутнього. Створюючи такі елементи, ми наближаємося до того, що зможемо отримати свої Storm Shadow і Taurus, які будуть точними та виконуватимуть різні завдання", - зазначив він.

Що стосується "Рути", складно сказати, коли вона почне масово застосовуватися на полі бою. Хоча від ефективності дослідних зразків безпосередньо залежить масштабування і подальша постановка на озброєння. "Процедура складна, але в умовах війни, думаю, військові зацікавлені в тому, щоб процес прискорився", - додав співрозмовник.

Лазерний "Тризуб". Чи зробить Україна революцію в ППО

Але не ракетами єдиними. Учора командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що Україна отримала власну лазерну зброю.

"Можемо констатувати, що Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - заявив командувач СБС Вадим Сухаревський на конференції We Build Ukraine.

Судячи із заявленої дальності і типу повітряних цілей для "Тризуба", можна говорити про появу принципово нового засобу протиповітряної оборони. Щоправда, поки лише на стадії прототипу, пояснює Храпчинський.

Лазерна зброя розвивається з середини минулого століття. Але лише зараз з'явилася можливість використовувати її як ППО. Зокрема, з появою якісних обчислювальних машин і радіолокаційних систем, які можуть прорахувати всі можливі точки перехоплення.

Характеристики "Тризуба", його зовнішній вигляд та все інше - невідомі. Однак, наприклад, американський лазер AN/SEQ-3 (LaWS) за потужності до 50 кВт вражає цілі на відстані до 1,6 км. А британський DragonFire за аналогічної потужності може збивати БПЛА на дальності до 2 км. До речі, колишній міністр оборони Грант Шеппс навесні казав про плани передати систему на випробування в Україну, але відтоді про це не було новин.

Відео: приклад роботи американської лазерної зброї

Зазначимо, на відміну від класичних систем ППО, які збивають повітряну ціль прямим влучанням або вражаючими елементами внаслідок підриву перехоплювача, лазерний промінь миттєво нагріває об'єкт опромінення до високих температур, спричиняючи розплавлення і навіть випаровування.

Відомо, що в арсеналі Ізраїлю є лазерна система Iron Beam. Завдяки променю потужністю 100 кВт і дальністю 7 км "Залізний промінь" може ефективно справлятися з роєм безпілотників і протикорабельних ракет. Заявлено, що збиває їх він нібито "з високою точністю і зі швидкістю світла".

Якщо український "Тризуб" здатний збивати літаки на висоті 2 км, то це дійсно більш ніж цікава розробка. Навіть незважаючи на те, що Україна ще на шляху до масштабування і посилення лазера, пише Defense Express.

"Безумовно, у розвитку ППО у нас є напрямок, який передбачає не тільки модернізацію радянських ЗРК до FrankenSAM. Ми говоримо про створення системи ППО з сучасними засобами ураження: від дронів-перехоплювачів і малих ракет до лазерної зброї", - каже Храпчинський.

До її переваг відносять низьку ціну пострілу. Наприклад, лазерна зброя Південної Кореї з проєкту "Зоряні війни" збиває безпілотники, за 10 секунд спалюючи двигуни або електричне обладнання, за ціною близько 1,5 долара за постріл. "Безкоштовно стріляти "Тризуб" не буде. Але набагато дешевше, ніж ракети для класичної ППО", - додав експерт.

При підготовці використовувалися: заяви президента Володимира Зеленського, інформація з сайту президента, публікації профільного порталу Defense Express, коментарі авіаційного експерта Анатолія Храпчинського.