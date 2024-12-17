Made in Ukraine. На что способно украинское оружие "Рута", "Пекло" и "Тризуб"

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Зачем Украине новые разработки

В основе украинской оборонки - программа дальнобойных ударных беспилотников. Силы обороны демонстрируют ее эффективность, регулярно поражая цели в сотнях километров от границы с РФ.

Преимущества дронов заключаются в относительно легком и быстром производстве, но они лишь частичное решение проблем, которые стоят перед Украиной. И в долгосрочной перспективе важно иметь два кулака: один - дальнобойные БПЛА, второй - крылатые и баллистические ракеты.

В ноябре Россия ударила баллистикой средней дальности "Орешник" по Днепру. Это было воспринято как предупреждение о готовности использовать свой ядерный ракетный арсенал. Несколько дней спустя украинские дроны ответили атакой на полигон Капустин Яр, откуда был выпущен "Орешник". Этот удар показал способность быстро наносить удары по целям на расстоянии свыше 650 км. Намного дальше, чем могут бить ракеты, поставленные США и другими западными партнерами.

Уже в первой половине декабря стало известно, что Украина получает ракеты собственной разработки. Президент Владимир Зеленский сообщил о передаче первой партии новейших ракето-дронов "Пекло" в ВСУ. А немного позже объявил об успешных испытаниях ракеты "Рута".

Появление такого оружия обусловлено тем, что дальнобойные дроны на тяге внутреннего сгорания не позволяют решать ряд задач. В частности, по быстрому преодолению больших расстояний, прорыву через "скопированные" россиянами мобильные огневые группы и внезапной работе по целям, объясняет авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Новые дроны и ракеты типа "Пекло" и "Рута" позволят лучше преодолевать вражескую ПВО. Конечно, мы хотим, чтобы по 450 кг взрывчатки прилетало по центрам принятия решений. Но для этого нужно время, чтобы восстановить то, что в ракетной программе было потеряно за многие годы", - рассказал он РБК-Украина.

"Пекло" для россиян. Что известно о ракете-дроне

О ракете-дроне или реактивном беспилотнике "Пекло" до 6 декабря ничего не было известно. Кадры с десятками изделий показал президент Зеленский и добавил, что "Пекло" пошло в серийное производство.

"Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение... передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение", - добавил он.

Как отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, дрон-ракета "Пекло" создавалось с нуля в рекордные сроки - в течение года. О характеристиках на сегодня известно немного:

скорость полета - до 700 км/ч

дальность полета - до 700 км

По словам Сметанина, продолжается работа по повышению уровня защиты от воздействия РЭБ, точности поражения и других характеристик. Кроме того, разрабатываются новые виды боевой части под "Пекло" для расширения перечня возможных целей.

Фото: новейшая разработка - ракета-дрон "Пекло" (president.gov.ua)

Украинский профильный портал Defense Express на основе анализа фото и видео пришел к выводу, что "Пекло" - это не ракета-дрон, а крылатая ракета, но в относительно малых габаритах.

Что касается размеров, длина и размах крыла может составлять до 2 м. Что касается массы боевой части, вряд ли речь может идти о параметре свыше 50 кг. При этом увеличение массы боевой части объективно возможно с пропорциональным уменьшением дальности.

"Такие средства поражения позволят эффективно бить по НПЗ, складам, по всему, что легко воспламеняется. Поверьте, даже 50 кг боевой части достаточно, чтобы поднять в воздух взрывоопасный объект", - подчеркивает Анатолий Храпчинский.

Для ударов по промышленным объектам, безусловно, нужно что-то помощнее. "Пекло" же способно эффективно работать по вражеским аэродромам, самолетам на земле и техническим частям, которые обслуживают боевую авиацию, полагает эксперт.

Корпус ракеты выполнен по технологии реактивных аппаратов - металл и заклепки. Состоит, вероятно, из нескольких больших частей, что упрощает монтаж узлов и агрегатов. Фиксированное крыло улучшает аэродинамические качества, а V-образное заднее хвостовое оперение говорит в пользу экономии веса.

Под вопросом остается способ запуска. С одной стороны, длинные фиксированные крылья говорят о том, что вряд ли "Пекло" запускают с самолета. С другой, для запуска с земли турбореактивным дронам нужен ракетный ускоритель.

Слова о боевом применении без последующих отчетов свидетельствуют о том, что "Пекло" могут задействовать в комбинированных атаках Сил обороны Украины. "Кроме него, есть же еще "Паляница, которая активно используется. А все это - нагрузка на вражескую ПВО. Нам нужно разное оружие, которое бы существенно ее перегружало", - отметил Храпчинский.

Ракета "Рута": успешные испытания и большие надежды

Об успешном испытании новой ракеты "Рута" президент Зеленский объявил 10 декабря. Он также отметил, что если еще недавно украинские ракеты были фантастикой, то сегодня - это уже реальность.

"Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасающей реальностью для оккупантов", - сказал президент.

Вероятнее всего, "Рута" является результатом работы европейской компании Destinus. Ранее сообщалось, что поставки изделия с таким названием начались в 2024 году. На сайте производителя изначально приводилось описание реактивного дрона с дальностью полета 300 км. Но позже появились подробные изображения, судя по которым "Рута" выглядит как традиционная крылатая ракета.

Она имеет характерные основные компоненты - боевая часть, фиксированное крыло, топливный бак, блок электроники и малогабаритный турбореактивный двигатель. Указано, что "Рута" стартует с помощью ракетного ускорителя.

Фото: макет ракеты "Рута" (destinus.com)

Как пишет Defense Express, на выставке Eurosatory 2024 демонстрировался образец, который может быть полноразмерным макетом. Аналитики считают, что масса боевой части - в пределах десятков килограммов. Но с учетом дальности до 300 км, возможно, ближе к 100 кг.

Главное преимущество "Руты" - высокоскоростной полет в пределах 500-800 км/ч. Это позволяет уменьшить эффективность российских мобильных огневых ПВО и полностью исключить вертолеты из перечня "антидронового" ПВО, пишет издание.

Подобных разработок в Украине много, объясняет эксперт Храпчинский. К примеру, та самая ракета "Нептун" сначала разрабатывалась для запуска с наземной, морской и воздушной платформ.

"Конечно, "Нептун" предусматривал возможность использования разной полезной нагрузки и работы на разные расстояние. Мы говорим о модульности новейших вооружений, это вызов будущего. Создавая такие элементы, мы приближаемся к тому, что сможем получить свои Storm Shadow и Taurus, которые будут точными и выполнять разные задачи", - отметил он.

Что касается "Руты", сложно сказать, когда она начнет массово применяться на поле боя. Хотя от эффективности опытных образцов напрямую зависит масштабирование и дальнейшая постановка на вооружение. "Процедура сложная, но в условиях войны, думаю, военные заинтересованы в том, чтобы процесс ускорился", - добавил собеседник.

Лазерный "Тризуб". Совершит ли Украину революцию в ПВО

Но не ракетами едиными. Вчера командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина получила собственное лазерное оружие.

"Можем констатировать, что Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", - заявил командующий СБС Вадим Сухаревский на конференции We Build Ukraine.

Судя по заявленной дальности и типу воздушных целей для "Тризуба", можно говорить о появлении принципиально нового средства противовоздушной обороны. Правда, пока лишь на стадии прототипа, объясняет Храпчинский.

Лазерное оружие развивается с середины прошлого века. Но только сейчас появилась возможность использовать его в качестве ПВО. В частности, с появлением качественных вычислительных машин и радиолокационных систем, которые могут просчитать все возможные точки перехвата.

Характеристики "Тризуба", его внешний вид и все прочее - неизвестны. Однако, к примеру, американский лазер AN/SEQ-3 (LaWS) при мощности до 50 кВт поражает цели на расстоянии до 1,6 км. А британский DragonFire при аналогичной мощности может сбивать БПЛА на дальности до 2 км. Кстати, бывший министр обороны Грант Шэппс весной говорил о планах передать систему на испытания в Украину, но с тех пор об этом не было новостей.

Видео: пример работы американского лазерного оружия

Отметим, в отличие от классических систем ПВО, которые сбивают воздушную цель прямым попаданием или поражающими элементами в результате подрыва перехватчика, лазерный луч мгновенно нагревает объект облучения до высоких температур, вызывая расплавление и даже испарение.

Известно, что в арсенале Израиля есть лазерная система Iron Beam. Благодаря лучу мощностью 100 кВт и дальностью 7 км "Железный луч" может эффективно справляться с роем беспилотников и противокорабельных ракет. Заявлено, что сбивает их он якобы "с высокой точностью и со скоростью света".

Если украинский "Тризуб" способен сбивать самолеты на высоте 2 км, то это действительно более чем интересная разработка. Даже несмотря на то, что Украина еще на пути к масштабированию и усилению лазера, пишет Defense Express.

"Безусловно, в развитии ПВО у нас есть направление, которое предполагает не только модернизацию советским ЗРК до FrankenSAM. Мы говорим о создании системы ПВО с современными средствами поражения: от дронов-перехватчиков и малых ракет до лазерного оружия", - говорит Храпчинский.

К его преимуществам относят низкую цену выстрела. Например, лазерное оружие Южной Кореи из проекта "Звездные войны" сбивает беспилотники, за 10 секунд сжигая двигатели или электрическое оборудование, по цене около 1,5 доллара за выстрел. "Бесплатно стрелять "Тризуб" не будет. Но намного дешевле, чем ракеты для классической ПВО", - добавил эксперт.

При подготовке использовались: заявления президента Владимира Зеленского, информация с сайта президента, публикации профильного портала Defense Express, комментарии авиационного эксперта Анатолия Храпчинского.