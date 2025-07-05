MacBook гальмує? Прості кроки, які реально прискорять його роботу

Згодом будь-який Macbook захаращується: накопичуються непотрібні файли, застарілі додатки та візуальний безлад. Але замість купівлі нового пристрою, можна просто навести лад - і ваш ноутбук знову матиме вигляд і працюватиме майже як новий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.
Хоча в продажу багато спеціалізованих засобів, найпростіше скористатися тим, що рекомендує сама Apple: звичайною водою і мікрофіброю.
Що потрібно:
Етапи чищення:
Одне зі складних завдань - зрозуміти, з чого почати чистку внутрішньої пам'яті. На щастя, у macOS є вбудований інструмент, який розбиває сховище на категорії: "Програми", "Документи", "Музика", "Фото" тощо.
Як знайти:
Перейдіть у Системні налаштування, Основні, Сховище.
Тут можна побачити, скільки місця займає кожна категорія, коли востаннє запускався застосунок і видалити зайве - просто з цього вікна.
Особливо корисний розділ "Програми", де macOS підкаже, якщо додаток застарів або більше не підтримується.
Просто перетягнути програму в кошик - недостатньо. Багато файлів залишаться в системі.
Краще скористатися безкоштовною утилітою AppCleaner, яка повністю видаляє застосунок разом із "хвостами" - кешем, налаштуваннями і тимчасовими файлами.
Після видалення програм варто перейти в розділ "Документи". Незважаючи на назву, тут може бути що завгодно: від архівів до відеофайлів. Сміливо видаляйте застарілі dmg-файли, якщо вже встановили відповідні додатки.
Якщо ви давно використовуєте iPhone, на Mac можуть зберігатися старі резервні копії iOS - їх теж можна видалити без шкоди.
Панель меню
Хоча панель меню і не є частиною робочого столу, вона - перше, що ви бачите після запуску системи. І якщо в ній забагато значків, може створитися відчуття візуального шуму.
Додаток Bartender приховує зайві іконки за іконкою з трьома крапками. Ви можете налаштувати поведінку кожної іконки - наприклад, показувати індикатор батареї тільки тоді, коли ноутбук працює від акумулятора.
Додатково: загляньте в Системні налаштування, Основні, Елементи входу. Видаліть з автозапуску додатки, якими ви не користуєтеся - це прискорить завантаження системи.
Чистий робочий стіл
Робочий стіл, завалений файлами і скріншотами, - один із головних ворогів порядку. Навіть якщо ви використовуєте папки і "стопки" (Stacks), з часом стає важко орієнтуватися.
Замість того щоб перетворювати робочий стіл на тимчасове сховище, використовуйте мітки (теги) macOS.
Як використовувати теги в Finder:
Можна додавати кілька тегів до одного файлу, включно з додатками. Ви зможете знаходити потрібні документи за допомогою пошуку в Finder або Siri буквально за пару секунд.
Якщо стандартний пошук macOS вас не влаштовує, спробуйте застосунок Alfred. Це потужна заміна Spotlight, яка допомагає знаходити файли, запускати програми і навіть виконувати дії - все через швидкі клавіші. Інтерфейс потребуватиме звикання, але продуктивність роботи значно зросте.
Порівняно з Windows 10, вбудована система управління вікнами в macOS поступається зручністю. Можна лише затиснути зелену кнопку і розмістити вікно в одній зі сторін екрана. На цьому - все.
Рішення: використовуйте сторонні утиліти, які додадуть функцію "прилипання" вікон, як у Windows.
Найкращі варіанти:
Усі ці утиліти підтримують гарячі клавіші, дають змогу швидко розміщувати вікна в потрібній частині екрана і роблять багатозадачну роботу на Mac зручною і швидкою.
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