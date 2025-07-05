MacBook гальмує? Прості кроки, які реально прискорять його роботу

Як правильно чистити екран і корпус Mac

Хоча в продажу багато спеціалізованих засобів, найпростіше скористатися тим, що рекомендує сама Apple: звичайною водою і мікрофіброю.

Що потрібно:

Розпилювач із водою (краще - дистильованою, вона не залишає розводів)

М'яка мікрофібра

За бажанням - ручний повітродув Giottos Rocket Blower, який замінить дорогі й неекологічні балони зі стисненим повітрям.

Етапи чищення:

Вимкніть Mac і від'єднайте всі кабелі

Використовуйте повітродув або суху серветку з мікрофібри, щоб прибрати пил, особливо між клавішами

Змочіть один бік мікрофібри водою (ніколи не розпилюйте воду прямо на екран)

Спочатку протріть дисплей, потім - інші поверхні

Відполіруйте сухим боком тканини.

Як очистити диск Mac і звільнити пам'ять

Одне зі складних завдань - зрозуміти, з чого почати чистку внутрішньої пам'яті. На щастя, у macOS є вбудований інструмент, який розбиває сховище на категорії: "Програми", "Документи", "Музика", "Фото" тощо.

Як знайти:

Перейдіть у Системні налаштування, Основні, Сховище.

Тут можна побачити, скільки місця займає кожна категорія, коли востаннє запускався застосунок і видалити зайве - просто з цього вікна.

Особливо корисний розділ "Програми", де macOS підкаже, якщо додаток застарів або більше не підтримується.

Як організувати жорсткий диск (фото: Engadget)

Як правильно видаляти додатки

Просто перетягнути програму в кошик - недостатньо. Багато файлів залишаться в системі.

Краще скористатися безкоштовною утилітою AppCleaner, яка повністю видаляє застосунок разом із "хвостами" - кешем, налаштуваннями і тимчасовими файлами.

Як правильно видаляти додатки (фото: Engadget)

Де ще заховані "важкі" файли

Після видалення програм варто перейти в розділ "Документи". Незважаючи на назву, тут може бути що завгодно: від архівів до відеофайлів. Сміливо видаляйте застарілі dmg-файли, якщо вже встановили відповідні додатки.

Якщо ви давно використовуєте iPhone, на Mac можуть зберігатися старі резервні копії iOS - їх теж можна видалити без шкоди.

Панель меню

Хоча панель меню і не є частиною робочого столу, вона - перше, що ви бачите після запуску системи. І якщо в ній забагато значків, може створитися відчуття візуального шуму.

Додаток Bartender приховує зайві іконки за іконкою з трьома крапками. Ви можете налаштувати поведінку кожної іконки - наприклад, показувати індикатор батареї тільки тоді, коли ноутбук працює від акумулятора.

Додатково: загляньте в Системні налаштування, Основні, Елементи входу. Видаліть з автозапуску додатки, якими ви не користуєтеся - це прискорить завантаження системи.

Чистий робочий стіл

Робочий стіл, завалений файлами і скріншотами, - один із головних ворогів порядку. Навіть якщо ви використовуєте папки і "стопки" (Stacks), з часом стає важко орієнтуватися.

Замість того щоб перетворювати робочий стіл на тимчасове сховище, використовуйте мітки (теги) macOS.

Як використовувати теги в Finder:

Відкрийте Finder, Налаштування (Command +,), Вкладка "Теги"

Виберіть вбудовані теги macOS або створіть свої (наприклад, "Робота", "Важливо", "Архів")

Перетягніть потрібні теги в "Вибрані" - вони з'являться в бічному меню Finder

Щоб застосувати тег: натисніть Ctrl + Клік на файлі, далі виберіть потрібний тег.

Як використовувати теги в Finder (фото: Engadget)

Можна додавати кілька тегів до одного файлу, включно з додатками. Ви зможете знаходити потрібні документи за допомогою пошуку в Finder або Siri буквально за пару секунд.

Альтернатива Spotlight (розумний пошук з Alfred)

Якщо стандартний пошук macOS вас не влаштовує, спробуйте застосунок Alfred. Це потужна заміна Spotlight, яка допомагає знаходити файли, запускати програми і навіть виконувати дії - все через швидкі клавіші. Інтерфейс потребуватиме звикання, але продуктивність роботи значно зросте.

Зручна організація вікон у macOS

Порівняно з Windows 10, вбудована система управління вікнами в macOS поступається зручністю. Можна лише затиснути зелену кнопку і розмістити вікно в одній зі сторін екрана. На цьому - все.

Рішення: використовуйте сторонні утиліти, які додадуть функцію "прилипання" вікон, як у Windows.

Найкращі варіанти:

Magnet (5 доларів) - проста і зрозуміла програма

Rectangle - безкоштовна альтернатива

BetterSnapTool - функціональніший за Magnet, але з менш інтуїтивним інтерфейсом.

Усі ці утиліти підтримують гарячі клавіші, дають змогу швидко розміщувати вікна в потрібній частині екрана і роблять багатозадачну роботу на Mac зручною і швидкою.

Як організувати вікна та вкладки (фото: Engadget)