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MacBook тормозит? Простые шаги, которые реально ускорят его работу

Способы очистить систему и ускорить работу Macbook (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Со временем любой Macbook захламляется: накапливаются ненужные файлы, устаревшие приложения и визуальный беспорядок. Но вместо покупки нового устройства, можно просто навести порядок - и ваш ноутбук снова будет выглядеть и работать почти как новый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Как правильно чистить экран и корпус Mac

Хотя в продаже много специализированных средств, проще всего воспользоваться тем, что рекомендует сама Apple: обычной водой и микрофиброй.

Что нужно:

  • Распылитель с водой (лучше - дистиллированной, она не оставляет разводов)
  • Мягкая микрофибра
  • По желанию - ручной воздуходув Giottos Rocket Blower, который заменит дорогие и неэкологичные баллоны с сжатым воздухом.

Этапы чистки:

  • Отключите Mac и отсоедините все кабели
  • Используйте воздуходув или сухую салфетку из микрофибры, чтобы убрать пыль, особенно между клавишами
  • Смочите одну сторону микрофибры водой (никогда не распыляйте воду прямо на экран)
  • Сначала протрите дисплей, потом - остальные поверхности
  • Отполируйте сухой стороной ткани.

Как очистить диск Mac и освободить память

Одна из сложных задач - понять, с чего начать чистку внутренней памяти. К счастью, в macOS есть встроенный инструмент, который разбивает хранилище на категории: "Программы", "Документы", "Музыка", "Фото" и т. д.

Как найти:

Перейдите в Системные настройки, Основные, Хранилище.

Здесь можно увидеть, сколько места занимает каждая категория, когда последний раз запускалось приложение и удалить лишнее - прямо из этого окна.

Особенно полезен раздел "Программы", где macOS подскажет, если приложение устарело или больше не поддерживается.

Как организовать жесткий диск (фото: Engadget)

Как правильно удалять приложения

Просто перетащить программу в корзину - недостаточно. Многие файлы останутся в системе.

Лучше воспользоваться бесплатной утилитой AppCleaner, которая полностью удаляет приложение вместе с "хвостами" - кэшем, настройками и временными файлами.

Как правильно удалять приложения (фото: Engadget)

Где еще спрятаны "тяжелые" файлы

После удаления программ стоит перейти в раздел "Документы". Несмотря на название, здесь может быть что угодно: от архивов до видеофайлов. Смело удаляйте устаревшие dmg-файлы, если уже установили соответствующие приложения.

Если вы давно используете iPhone, на Mac могут храниться старые резервные копии iOS - их тоже можно удалить без вреда.

Панель меню

Хотя панель меню и не является частью рабочего стола, она - первое, что вы видите после запуска системы. И если в ней слишком много значков, может создаться ощущение визуального шума.

Приложение Bartender скрывает лишние иконки за иконкой с тремя точками. Вы можете настроить поведение каждой иконки - например, показывать индикатор батареи только тогда, когда ноутбук работает от аккумулятора.

Дополнительно: загляните в Системные настройки, Основные, Элементы входа. Удалите из автозапуска приложения, которыми вы не пользуетесь - это ускорит загрузку системы.

Чистый рабочий стол

Рабочий стол, заваленный файлами и скриншотами, - один из главных врагов порядка. Даже если вы используете папки и "стопки" (Stacks), со временем становится тяжело ориентироваться.

Вместо того чтобы превращать рабочий стол во временное хранилище, используйте метки (теги) macOS.

Как использовать теги в Finder:

  • Откройте Finder, Настройки (Command +,), Вкладка “Теги”
  • Выберите встроенные теги macOS или создайте свои (например, "Работа", "Важно", "Архив")
  • Перетащите нужные теги в "Избранные" - они появятся в боковом меню Finder
  • Чтобы применить тег: нажмите Ctrl + Клик на файле, далее выберите нужный тег.

Как использовать теги в Finder (фото: Engadget)

Можно добавлять несколько тегов к одному файлу, включая приложения. Вы сможете находить нужные документы с помощью поиска в Finder или Siri буквально за пару секунд.

Альтернатива Spotlight (умный поиск с Alfred)

Если стандартный поиск macOS вас не устраивает, попробуйте приложение Alfred. Это мощная замена Spotlight, которая помогает находить файлы, запускать программы и даже выполнять действия - все через быстрые клавиши. Интерфейс потребует привыкания, но производительность работы значительно вырастет.

Удобная организация окон в macOS

По сравнению с Windows 10, встроенная система управления окнами в macOS уступает в удобстве. Можно лишь зажать зеленую кнопку и разместить окно в одной из сторон экрана. На этом - все.

Решение: используйте сторонние утилиты, которые добавят функцию "прилипания" окон, как в Windows.

Лучшие варианты:

  • Magnet (5 долларов) - простая и понятная программа
  • Rectangle - бесплатная альтернатива
  • BetterSnapTool - функциональнее Magnet, но с менее интуитивным интерфейсом.

Все эти утилиты поддерживают горячие клавиши, позволяют быстро размещать окна в нужной части экрана и делают многозадачную работу на Mac удобной и быстрой.

Как организовать окна и вкладки (фото: Engadget)

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